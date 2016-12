Stimmungsvolles Konzert

Jahrgang Q2 des BGL präsentiert sich

+ © Othlinghau s Der MuP-Chor gestaltete das Weihnachtskonzert im Oberstufenatrium des Bergstadt-Gymnasiums mit. © Othlinghau s

Lüdenscheid - Mit einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert machte am Mittwoch der Jahrgang Q2 des Bergstadt-Gymnasiums (BGL) im Oberstufenatrium auf sich aufmerksam. Die Schülerinnen und Schüler hatten das Konzert organisiert, um ihr musikalisches Können unter Beweis zu stellen und Geld für den Abiball zu sammeln.

Organisiert hatten die bestens besuchte Veranstaltung die Schülerinnen Dana Glörfeld, Vanessa Völlmecke, Kira Erdmann und Jessica Bräucker. Unterstützung fanden die jungen Musiker auch durch die Lehrer Nikolai Förster und Vladislava Heinen, die unterschiedliche Beiträge zum Konzert leisteten.

Förster leitete den MuP-Chor, der den Abend mit dem Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ eröffnete, und begleitete die mit Nikolausmützen gekleideten Sängerinnen und Sänger an der Akustik-Gitarre. Den Pop-Song „Price Tag“ von Jessie J, der sich anschloss, sahen die Jugendlichen als Kommentar zum vorweihnachtlichen Konsumrausch, bei dem alles ein Preisschild zu haben scheint. Später schlossen sich noch die Songs „I See Fire“ sowie „Joy To The World“ an.

Das Waimann Streichquartett besteht aus vier musikalischen Schwestern, die mit drei Violinen und einem Cello gemeinsam musizieren. Die jungen Musikerinnen hatten sich an diesem Abend klassische Werke ausgesucht und präsentierten zunächst den Auszug eines Streichquartettes eines polnischen Komponisten.

Jessica Bräucker überzeugte mit einer toll gesungenen und auf der Akustik-Gitarre gespielten Version des Pink-Songs „Dear Mr. President“, der während der Amtszeit von George W. Bush entstand, aber angesichts des künftigen US-Präsidenten Donald Trump noch immer aktuell ist. Lehrerin Vladislava Heinen spielte dagegen mit dem Stück „Ah! vous dirai-je, Maman“ von Wolfgang Amadeus Mozart jenes Werk am Klavier, dem die Melodie des Weihnachtsliedes „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ entnommen wurde. Hannah Krumm begeisterte mit einer großartigen Leistung am Marimbaphon und spielte das Werk „Ghanaia“ sowie gemeinsam mit Sofie Waimann (Violine) das „Ave Maria“.

Darüber hinaus wurden im zweiten Teil durch verschiedene Musiker das Lied „Leise rieselt der Schnee“, ein Violinkonzert sowie der Song „Say You Won’t Let Go“ zu Gehör gebracht. In der Pause konnten sich die Gäste frisch gebackene Waffeln gönnen und unterstützten damit ebenso wie mit ihrer Spende den Abiball der Jugendlichen.