St. Paulus-Sternsinger in Brügge proben Einsatz

Mädchen und Jungen sind ab Freitag unterwegs

+ © Weiland Sternsingerprobe in St. Paulus in Brügge – in der Mitte der erst fünf Jahre alte Philipp, der bereits zum zweiten Mal als kleiner König mitmacht © Weiland

Lüdenscheid - Die Sternsinger der Gemeinde St. Paulus in Brügge werden am Freitag sowie am Samstag und Sonntag durch die Straßen des Stadtteils ziehen.

Die Mädchen und Jungen werden dabei traditionsgemäß Spenden für Not leidende Kinder sammeln und den Segen „20+C+M+B+17“ (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) an die Türen schreiben oder kleben.

32 Kinder haben schon ihre Teilnahme an der Aktion Dreikönigssingen zugesagt – darunter der erst fünf Jahre alte Philipp. Er hatte im vergangenen Jahr so viel Spaß am Mitmachen, dass er jetzt schon zum zweiten Mal als kleiner König dabei ist. Weitere Anmeldungen werden von Gemeindemitarbeiterin Bettina Keil (Tel. 0 23 51/74 73) entgegengenommen, die zusammen mit Gemeindereferentin Marita Franzen die Aktion Dreikönigssingen in Brügge leitet.

Beide hatten am Mittwoch zu einem Vorbereitungstreffen ins Pfarrheim von St. Paulus eingeladen. 15 der angemeldeten Kinder und deren Begleiter, die dazu erschienen waren, erfuhren dort, dass das Dreikönigssingen in diesem Jahr unter dem Leitwort „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ steht. Wie TV-Reporter Willi Weitzel in einem in Afrika gedrehten Sternsinger-Film deutlich machte, geht es dabei vor allem um den Klimawandel und die verheerenden Folgen, die dieser für die Turkana im Norden Kenias und die dort lebenden Menschen mit sich bringt.

Auf diese Weise wurden die Brügger Sternsinger über den zunehmenden Wassermangel in der genannten Region informiert, in der durch das Dreikönigssingen Projekte unterstützt werden, durch die Kinder Zukunftsperspektiven erhalten.

Damit alle kleinen Könige bestens für ihren Einsatz gerüstet sind, haben sie auch die bunten Sternsingerkostüme und -kronen schon einmal anprobiert. Die Lieder, die sie an den Haustüren singen werden, wurden ebenfalls bereits geprobt.

Vor dem Aufbruch zu ihrer Sammelaktion nehmen die Brügger Kinder am Freitag ab 10 Uhr an dem Dankgottesdienst für alle Lüdenscheider Sternsinger in der Kirche St. Joseph und Medardus am Sauerfeld und am anschließenden Empfang bei Bürgermeister Dieter Dzewas im Rathaus teil, der die kleinen Könige zum Dank für ihr Engagement dann zum Schlittschuhlaufen auf die Eisbahn einlädt.