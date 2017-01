„Sporteln am Sonntag“: Familien bleiben in Bewegung

LÜDENSCHEID - Es war ein nebliger Januartag. Und der tauende Schneematsch verlockte auch nicht automatisch zur Schlittenfahrt. Keine Überraschung daher, dass das „Sporteln am Sonntag“ bei seiner ersten Ausgabe im neuen Jahr auf starke Resonanz stieß.

Mehrere Hundert Kinder und Erwachsene waren es wohl wieder, die sich am Sonntag im Laufe des Vormittags bei dem Indoor-Vergnügen tummelten. Der Familienspaß spielte sich diesmal in den Turnhallen der Lösenbacher Schule und am Wermecker Grund ab.

Und der Andrang an beiden Schauplätzen bewies: Das „Sporteln“ – seit einem Jahrzehnt fest im Lüdenscheider Veranstaltungskalender verankert – genießt in der Bevölkerung ungebrochene Popularität.

Der dauerhafte Erfolg basiert dabei wohl auf der überzeugenden Grundidee. Spielerische Bewegung im Kreis der Lieben, ohne Zwang, Kosten und Leistungsdruck, dafür mit viel Kommunikation und Harmonie – dieses Angebot gefällt den Bürgern sichtlich. Gedacht ist das „Sporteln“ bekanntlich für Mütter und Väter mit Kindern bis zu einem Alter von acht Jahren. Gern gesehen sind aber etwa auch Großeltern.

Die Stadt kooperiert bei der Offerte eng mit Sportvereinen und sozialen Einrichtungen. So stellten gestern Akteure vom TuS Grünewald und vom TuS Jahn Lüdenscheid sowie der Kindertagesstätte Wermecker Grund und der Offenen Ganztagsschule Lösenbach das Aufsichtspersonal an der Spielstationen in den Sporthallen.

Das vorletzte „Sporteln am Sonntag“ in dieser Wintersaison steht am 12. Februar an. Die Orte des Geschehens sind dann die Turnhallen der Gevelndorfer und der Kalver Schule.