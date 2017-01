Sicherungsverfahren am Landgericht: „Ich wollte da weg“

Lüdenscheid - Schwerer Raub: Tatort war der Kiosk des Klinikums Hellersen, seine Waffe war ein Schälmesserchen, seine Beute bestand in einer Stange Marlboro für 56 Euro. Der jungen Verkäuferin ist nichts passiert. Trotzdem könnte die 1. große Strafkammer des Landgerichts den 34-jährigen Psychiatriepatienten für den Rest seines Lebens in die „Geschlossene“ schicken.

Am 17. Mai macht sich der Bewohner des Hauses Hellersen zu Fuß auf den Weg zum Klinikum – wie viele seiner Mitbewohner der psychiatrischen Langzeiteinrichtung es immer wieder mal tun. Doch Marcel K. will nicht einkaufen. Er sucht einen Ausweg, um in eine andere Einrichtung verlegt zu werden. „Ich wollte da weg, ich war unter Druck, deshalb habe ich die Straftat gemacht“, erklärt er dem Vorsitzenden Richter Jörg Weber-Schmitz. Sein Betreuer und die Sozialarbeiter hätten sich um ihn „nicht richtig gekümmert“. Den Überfall, sagt er, bereue er. „Ich wollte niemanden verletzen.“

Tatsächlich erreicht er sein Ziel kurze Zeit später – aber auf andere Art. Ihm wird die Vergewaltigung einer geistig behinderten Mitbewohnerin zur Last gelegt, die Leitung des Hauses kündigt den Heimvertrag fristlos. Der damals 33-Jährige landet am 16. Juni in der Psychiatrie des Klinikums. Auch dort will er nicht bleiben. Er betreibt seine Verlegung in eine Forensik. Ärzte und Sozialarbeiter unterstützen ihn dabei und bescheinigen ihm in einem Antrag an die Staatsanwaltschaft, es seien weitere schwere Straftaten von ihm zu erwarten. Nun sitzt er im Maßregelvollzug einer Klinik für psychisch kranke Straftäter in Rheine – und dort gefällt es ihm auch nicht.

Die Richter müssen entscheiden, wie das Leben des Angeklagten weitergeht. Wie ein roter Faden ziehen sich gewalttätige Übergriffe, sexuelle Belästigungen, Sachbeschädigungen, Selbstverletzungen und Selbstmordversuche durch sein Leben. Eine ehemalige Betreuerin sagt, sie habe Angst, weil sie nicht wisse, „wie weit er gehen wird“. Die Verkäuferin im Krankenhaus-Kiosk war „nur ein bisschen erschrocken“. Eine Sozialpädagogin spricht von einer Impulskontrollstörung und „akuter Anspannung“. Der Angeklagte schaut ins Leere und kaut nervös an den Fingernägeln.

Richter Weber-Schmitz verweist auf das bevorstehende psychiatrische Gutachten. „Es ist die Frage, ob seine Gefährlichkeit im Kontext zu seiner Erkrankung steht.“

Der Prozess wird am 11. Januar um 9 Uhr fortgesetzt.