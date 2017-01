Schwierige Suche nach zusätzlichen Parkplätzen

+ Auf diesem Abschnitt an der Bahnhofstraße werden nach Fertigstellung des Fußweges zwischen Rathausplatz und Bahnhof keine Pkw mehr parken können. - Fotos: Messy

Lüdenscheid - Der Parkdruck in der Innenstadt ist groß. Daher machen sich die Mitglieder Tarifkommission auch immer wieder Gedanken über zusätzliche Parkflächen. Doch nicht immer lassen sich die Vorschläge problemlos umsetzen. Drei Beispiele, die aus der vom Rat mehrheitlich verabschiedeten Neufassung der Parkgebührenordnung hervorgehen:

- Nicht möglich ist es nach Angaben der Verwaltung, in der Sackgasse an der Bahnhofsstraße (hinter dem Trafohäuschen) dauerhaft Stellflächen zu schaffen. Denn die Ausbauplanungen für den neuen Fußweg zwischen Bahnhofstraße und Rathausplatz sehen dort keine Parkplätze mehr vor.

- Nur mit hohen Kosten wäre es möglich, am Rand der Altenaer Straße und der Weststraße gegenüber dem Parkhaus Stellplätze einzurichten. Denn beide Straßen befinden laut dem Fachdienst Bauservice in der Baulast des Landes. Die Zuständigkeit für die Fahrbahnen zwischen den Bordsteinen liegt ausschließlich bei Straßen.NRW. Wolle man innerhalb dieser Fläche eine Beschilderung einrichten, müssten die Bereiche in die Baulast der Stadt zurückgenommen werden: „Das wäre mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden.“

- Bevor die Parkplätze an der Franken- und an der Jahnstraße unter Umständen parkgebührenpflichtig werden können, müssten laut Verwaltung zunächst Nutzungskonzepte aufgestellt werden, die auch das Parken für Anwohner berücksichtigen. Darüber hinaus seien vor allem auf dem Parkplatz an der Jahnstraße vor einer eventuellen Bewirtschaftung umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Wer dort schon einmal parkt, weiß, dass die Anzahl der Schlaglöcher hoch ist.