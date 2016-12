Schutzgeldprozess droht zu platzen - Sturz und Krankheit

Lüdenscheid - Der so genannte Schutzgeldprozess droht zu platzen. Am letzten Verhandlungstag dieses Jahres überschlugen sich die Ereignisse.

Die Bemühungen der Kammer, wenigstens die Verfahren gegen Filiz S. und Ziya Y. abzutrennen und zügig per Urteil zu beenden, scheitern am Widerstand der Verteidiger. Der Hauptangeklagte Murat S. wird zweimal an diesem Vormittag statt in den Gerichtssaal ins Krankenhaus gebracht. Der Fortgang des Prozesses ist unsicherer denn je.

Um 9.30 Uhr heißt es, der Automatenaufsteller sei nicht verhandlungsfähig und mit starkem Nasenbluten in eine Klinik gebracht worden. Die Vorsitzende Richterin, Heike Hartmann-Garschagen, verschiebt die Fortsetzung um drei Stunden. Ohne Diagnose wird der Häftling rechtzeitig zurück ins Gericht gebracht. Seine Verteidiger Gerd Oliver Salzmann und Michael Aßhauer verlassen den Saal in Richtung Vorführzelle, um mit ihrem Mandanten zu sprechen.

Da passiert es: Ein Schrei ist zu hören, dann lautes Poltern. Murat S. soll zu seinen Rechtsanwälten noch „Mir geht es nicht gut“ gesagt haben. Dann stürzt er kopfüber die Treppe hinunter. Wie es zu dem Sturz gekommen ist, lässt sich nicht nachvollziehen. Die Überwachungskamera lief zwar, doch war der Monitor für einen Augenblick unbeobachtet, Aufzeichnungen existieren nicht. Minuten später liegt der Automatenaufsteller abermals im Rettungswagen und wird ins Hagener Johannes-Hospital transportiert. Nach LN-Informationen hat er lediglich eine Reihe von Prellungen erlitten. Die Vorsitzende unterbricht die Hauptverhandlung dennoch.

Währenddessen sickert durch, dass auch Murats Schwester Filiz erkrankt sein soll und sich vermutlich einer Operation unterziehen muss. Der Terminplan der Kammer gerät ins Wanken. Die Richterinnen verkünden den Beschluss, dass die Hauptverhandlung für die Dauer von einem Monat unterbrochen werden soll.

Ursprünglich sollte der Schutzgeldprozess am 9. Januar fortgesetzt werden. Bewahrheiten sich die Befürchtungen um den Gesundheitszustand der Angeklagten, bleibt die Entwicklung unwägbar. Sollte Filiz S. über die Frist hinaus nachweisbar verhandlungsunfähig sein, bleibt der Kammer laut Strafprozessordnung nur die Aussetzung des Verfahrens. Dann muss der Prozess nach Gesetz von neuem beginnen.