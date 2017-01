Schutzgeld-Prozess: Neuer Verteidiger, neue Verzögerung

Lüdenscheid - Der Großteil des Mammutprozesses ist aus Sicht der Kammer offenbar bewältigt. Das Verfahren gegen zwei der Angeklagten ist ohnehin abgetrennt, die psychiatrische Untersuchung des Automatenaufstellers sowie die Erstattung des Gutachtens stehen noch aus. Die Richterinnen führen noch alte Urteile in den Prozess ein, die Gerichte in der Vergangenheit gegen Murat S. und seinen einstigen Günstling Murat Yasin H. gefällt haben. Doch schon türmen sich neue Probleme auf. Denn der Hauptangeklagte bietet einen neuen Verteidiger auf.

Es handelt sich um einen der schillerndsten Strafverteidiger Deutschlands: Rainer Pohlen (63) aus Mönchengladbach. Nach eigenen Angaben war Pohlen unter anderem „als Verteidiger im Hamburger Prozess gegen somalische Piraten, dem ersten ‘Seeräuberverfahren’ in Deutschland seit 400 Jahren, sowie im sogenannten ‘Beltracchi-Verfahren’, dem vielleicht spektakulärsten Kunstfälscherprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte, tätig“.

Außerdem vertritt er im sogenannten Fußballwettskandal mit Ex-St.-Pauli-Kicker René Schnitzler den ersten Bundesligaprofi, der seine Verwicklung in internationale Wettbetrügereien eingestanden hat. Zudem betreut Pohlen in Kooperation mit einer mallorquinischen Kanzlei auf den Balearen lebende Deutsche in strafrechtlichen Angelegenheiten.

Hier finden Sie mehr zum Thema

Somit lässt sich der Lüdenscheider Murat S. nun von vier Strafverteidigern vertreten. Doch die Bestellung Pohlens bringt weitere Verzögerungen mit sich. Er kenne die Akte „nur in unvollkommenem Maße“, teilt der Gladbacher Jurist mit. Deswegen kommt die für Freitag geplante Begutachtung durch den Bochumer Psychiater Dr. Pedro Faustmann erneut nicht zustande. „Das muss für eine Woche oder zehn Tage verschoben werden“, fordert Pohlens Kollege Dieter Kaufmann aus Dortmund. Richterin Heike Hartmann-Garschagen reagiert deutlich verschnupft: „Irgendwann ist mal Schluss!“ Sie wolle aber versuchen, den Gutachter zu einem anderen Termin zu laden.

Und Anwalt Kaufmann muss noch etwas richtigstellen, wie er sagt. Denn vorgestern verlas die Vorsitzende in dessen Abwesenheit einen Vermerk, der indirekt mit der angeblich lädierten Gesundheit des Automatenaufstellers zu tun hat. Der Richter Dr. Christian Voigt habe ihr berichtet, in einem Telefongespräch über Terminabsprachen in einem Parallelverfahren habe Kaufmann geäußert: „Mein Mandant könnte an wichtigen Terminen auch krank werden.“

Das weist der Dortmunder Jurist stinksauer zurück – und bezeichnet den Vorgang als „relativ große Sauerei“. Er habe lediglich gesagt, Murat sei krank, „ich weiß nicht, wie es weitergeht“, so Dieter Kaufmann.

Der Prozess wird am Freitag um 9.30 Uhr im Saal 201 fortgesetzt.