Schutzgeld-Prozess: Angehörige des Hauptangeklagten Murat S. äußern sich

Schwere Vorwürfe gegen Justiz und Polizei

+ © Moos Zu Beginn des Prozesses vor der 4. großen Strafkammer strahlt Filiz S. im Gerichtssaal noch Optimismus aus. Nach elf Monaten wird sie schließlich aus der Untersuchungshaft entlassen. © Moos

Lüdenscheid - Ein Ende des sogenannten Schutzgeld-Prozesses am Hagener Landgericht ist noch nicht abzusehen. Angehörige des Hauptangeklagten, des Automatenaufstellers Murat S., erheben im LN-Gespräch schwere Vorwürfe gegen Justiz und Polizei.

Murats Frau und seine mitangeklagte Schwester Filiz, die seit Mitte November nach elf Monaten U-Haft wieder auf freiem Fuß ist, pochen auf das Rechtsprinzip der Unschuldsvermutung.

Danach gilt eine Person, die einer Straftat angeklagt ist, bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Die Ehefrau sagt über ihren Mann: „Er wird nicht korrekt behandelt, er kann nicht mehr, er ist psychisch am Ende.“

Die Kritik der beiden Frauen entzündet sich aktuell an den Vorgängen vom 22. Dezember. An diesem Tag fand entgegen der Planung keine Hauptverhandlung statt (wir berichteten). Denn zunächst wurde der Automatenaufsteller offenbar mit Nasenbluten in ein Krankenhaus gebracht. Filiz: „Wir sind hinterher gefahren. Aber in der Klinik haben wir zwei Stunden lang keinerlei Auskunft bekommen.“

Justizbedienstete, die den Häftling begleiteten, hätten gegenüber den beiden Frauen sogar abgestritten, dass Murat überhaupt in ärztlicher Behandlung ist. Eine Ärztin habe nach einem Gespräch mit Polizisten schließlich „sehr schroff und unfreundlich“ geäußert: „Was wollen Sie? Der hat nix!“ Schließlich habe Murats lädierter Gesundheitszustand dazu geführt, dass er später beim Gespräch mit seinen Anwälten hinterm Gerichtssaal zusammengebrochen und die Treppe hinuntergestürzt sei – was eine Fortsetzung des Prozesses am 22. Dezember unmöglich machte.

Diese Ereignisse könnten dazu beitragen, dass der Prozess, der Ende Mai begonnen hat, länger als erlaubt unterbrochen und deshalb letztlich sogar ausgesetzt werden muss. Eine weitere Unwägbarkeit stellt eine Erkrankung der Schwester des Hauptangeklagten dar. Sie berichtet, sie habe Nierensteine und müsse sich auf Anraten der Ärzte dringend operieren lassen. Im LN-Gespräch sagt Filiz: „Wenn der nächste Prozesstermin am 9. Januar wieder platzt, muss der ganze Fall neu aufgerollt werden.“

Für Ärger könnte außerdem eine Aktion der Lüdenscheider Polizei sorgen, die am Vormittag des 6. Oktober erneut Murats Wohnung in der Altstadt durchsucht hat – „ohne jeden Anlass“, wie die Frau des Automatenaufstellers sagt. „Sie haben Kleidung und Schuhe von Murat beschlagnahmt und Geld mitgenommen.“

Am Nachmittag desselben Tages tauchte die Ehefrau bei der Kripo an der Bahnhofstraße auf. Aus einem Polizeiprotokoll über die „Übergabeverhandlung“ geht hervor, dass sich „erst nach Beendigung der Durchsuchungsmaßnahme herausstellte, dass hier die falsche Wohnung durchsucht wurde.“ Die Ehefrau kündigte eine Dienstaufsichtsbeschwerde an.

Mehr zum Schutzgeld-Prozess

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens wird sich Murat S. nach Worten seiner Frau nach der Haftentlassung aus Lüdenscheid zurückziehen – und auch aus seiner Branche. „Wir haben alles abgegeben. Es wird keine Automatengeschäfte mehr geben.“