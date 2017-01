Schüsse auf Polizeiwache: Vermutliche Tatwaffe sichergestellt

Lüdenscheid - Ein 26-jähriger Lüdenscheider steht in Verdacht, am Dienstag auf die Polizeiwache in Lüdenscheid geschossen zu haben. Er wurde festgenommen. Die vermutliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nach den Schüssen auf die Lüdenscheider Polizeiwache am Dienstagnachmittag nahm die Polizei am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr einen 26-jährigen Lüdenscheider vor seiner Wohnung vorläufig fest.

Der Mann, der polizeilich bekannt ist, steht in Verdacht, für die Schüsse auf die Fenster der Polizeiwache verantwortlich zu sein. Verletzt wurde niemand.

+ © Nougrigat Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde die vermutliche Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt. Dabei handelt es sich um eine Zwille, die mit Stahlkugeln bestückt werden kann.

Schüsse auf die Lüdenscheider Polizeiwache Zur Fotostrecke

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen und der Mordkommission gegen den vorläufig festgenommenen Lüdenscheider dauern an.

Die betroffenen Polizisten wurden noch am Dienstagabend von der Opferschützerin der Polizei vor Ort psychologisch betreut.