Drei Schüsse auf die Lüdenscheider Polizeiwache

[Update, 20.40 Uhr] Lüdenscheid - Am Dienstagnachmittag wurde auf die Wache der Polizei in Lüdenscheid geschossen.

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 17 Uhr auf die Polizeiwache an der Bahnhofstraße geschossen. Auf der Rückseite des Gebäudes sind drei Fenster im 3. Obergeschoss beschädigt. Eine Hagener Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Wie Polizei-Pressesprecher Dietmar Boronowski im LN-Gespräch bestätigt, hat eine Kripo-Beamtin zur Tatzeit in ihrem Büro einen Einschlag gehört und den sternförmigen Schaden an ihrem Fenster festgestellt. Fast zeitgleich schossen die Täter auf zwei Fenster von benachbarten Büros auf derselben Etage. Eine erste Suche am Fahrzeughangar verlief ergebnislos, verdächtige Personen auf dem Areal hinter der Wache wurden nicht gesichtet.

+ © Cedric Nougrigat Darauf sperrten Polizeibeamte die Ein- und Ausfahrten des Parkhauses an der Martin-Niemöller-Straße. Auf den Etagen bildete sich ein langer Stau von Autofahrern, die nach Hause wollten. Wie Boronowski sagte, richtete sich die Aufmerksamkeit der Polizisten auf verdächtige Autos und Personen und die Gegenstände in ihren Autos.

Auch die Spielhalle im Untergeschoss des Gothaer-Hauses wurde abgeriegelt, Männer und Frauen, die das Lokal verlassen wollten, wurden durchsucht. Die Mordkommission hat sich noch am Abend wegen eines versuchten Tötungsdelikts in den Fall eingeschaltet.

Über die Art der Waffe war am späten Abend nichts bekannt. Die Geschosse durchschlugen die Glasscheiben nicht. Laut Boronowski ermittelt die Polizei in alle Richtungen. „Möglich ist auch, dass der Täter eine Zwille oder eine Schleuder benutzt hat.“ Sehr klar sei aber, dass die Schüsse gezielt und bewusst auf die Fenster der Kripobeamten im 3. Stock abgegeben wurden. Trotz des Alarms warnte der Polizeisprecher vor allzu schnellen Schlüssen. „Hier läuft ganz sicher keiner durch die Stadt und verübt schwere Attentate.“ Die Spurensicherung untersucht in der Nacht die Einschläge ballistisch und durchkämmte das Gelände hinter der Polizei nach etwaigen Projektilen.