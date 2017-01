Schüler investieren viel Zeit für Bretterhaus-Ensemble

Neue Inszenierung

+ © Görlitzer Seit September probt das Bretterhaus-Ensemble für sein neues Stück „Die Welle“: Geschichtslehrerin Johanna Roth (Konstantina Otto) wird von den Ereignissen, die sie selbst, angestoßen hat, überrollt. © Görlitzer

Lüdenscheid - Theater hat am Bergstadt-Gymnasium eine lange Tradition. Und auch das Bretterhaus-Ensemble ist nun schon seit mehreren Jahren eine feste Institution an der Schule. Für dieses Schuljahr hat sich die Theatergruppe, die von den Lehrerinnen Cornelia Meißner und Julia Pütz geleitet wird, das Stück „Die Welle“ vorgenommen.

Keine leichte Aufgabe, wie Julia Pütz einräumt. Das sehr anspruchsvolle Stück stelle in mehrfacher Hinsicht eine besondere Herausforderung für die jungen Akteure dar. Alle zehn Schauspieler und Schauspielerinnen aus den Jahrgängen neun bis Q1 hätten außergewöhnlich viel Text zu lernen. Und was, obwohl gerade einmal zwei „alte Hasen“ zum aktuellen Ensemble gehören. Einige weitere sind von den „Bergstadtisten“, der Theatergruppe für die jüngeren Schüler, in das Bretterhaus-Ensemble nachgerückt. Wiederum andere schnuppern zum ersten Mal Theaterluft.

Aber eins einigt alle, erzählte die Lehrerin bei der Vorstellung des neuen Stücks: Alle Schauspieler seien mit viel Engagement bei der Sache und investierten viel Zeit in die Proben und das Lernen ihrer Rollen. Im September ging das Bretterhaus-Ensemble mit „Die Welle“ an den Start. Jeden Mittwoch nach der achten Stunde wird bis in den frühen Abend hinein geprobt. Hinzu kommen bis zur Premiere insgesamt vier Proben an Samstagen. Die Aufführungen sind für den 7. und den 8. Juni im Lüdenscheider Kulturhaus geplant – der Vorverkauf soll voraussichtlich im Mai beginnen.

Für ihre Inszenierung haben Cornelia Meißner und Julia Pütz die Bühnenfassung aus der Feder von Axel Ziemke passend für das Bretterhaus-Ensemble bearbeitet. Jeder Schauspieler hat eine Rolle, die ihm oder ihr auf den Leib geschneidert wurde.

Folgende Schüler und Schülerinnen wirken an der Inszenierung mit: Konstantina Otto, Gina von der Donck, Naima Schönenberg, Malte Lüttringhaus, Olivia Mrkajic, Akshay Anger, Hanna Santen, Franziska Klasen, Jana Remscheidt und Delina Kras als Schauspieler, Mathis Goj an der Technik und Laura Gust als Souffleuse.

Das Stück "Die Welle"

Das Stück von Axel Ziemke basiert auf dem Roman „Die Welle“ von Morton Rhue. Dieser wurde für sein bekanntes Werk durch eine wahre Begebenheit in der Geschichtsklasse an einer us-amerikanischen High School in den 1960er-Jahren inspiriert.

In der Fassung, die die Lehrerinnen Cornelia Meißner und Julia Pütz für das Bretterhaus-Ensemble bearbeitet haben, wagt Geschichtslehrerin Johanna Roth (Konstantina Otto) ein ungewöhnliches Experiment. Die Regisseurinnen beschreiben das so: „Sie möchte ihren Schülerinnen und Schülern demonstrieren, wie Gruppendruck, der viele historische Bewegungen und Kulte durchdringt, Menschen davon überzeugen kann, sich solchen Bewegungen anzuschließen, ihre individuellen Rechte dabei aufzugeben und in Kauf zu nehmen, dass anderen großer Schaden zugefügt wird. Das Experiment gerät außer Kontrolle und die Welle, die sie auslöst, droht sie und ihr Vorhaben zu überrollen.“

Als Gegenpol agiert die Schülerin Laura (Naima Schönenberg), die nicht weiß, was sie von dem Experiment halten soll. „Sie sieht, wie sich ihre Klassenkameraden mehr und mehr verändern und ihre Warnungen in den Wind schlagen.“