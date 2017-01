Rettung: Erweiterung der Einsatzzeiten

+ © Nougrigat Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan sieht erweiterte Einsatzzeiten vor. © Nougrigat

Lüdenscheid - Neues Jahr, neue Pläne, bedingt durch größere Herausforderungen – das schlägt sich im Rettungsdienstbedarfsplan nieder, den der Märkische Kreis alle fünf Jahre aufgrund aktueller Einsatzzahlen fortschreibt und der seit Anfang der Woche gilt.

So wird der bisherige Tages- RTW (Rettungstransportwagen), der bisher von 8 bis 18 Uhr eingesetzt wurde, künftig auch 24 Stunden – also rund um die Uhr – genutzt. Hintergrund sind gestiegene Einsatzzahlen, wie aus dem Plan hervorgeht, der vom Rat der Stadt einstimmig verabschiedet wurde. Mit allen Städten und Gemeinden im Kreis, die Träger einer Rettungswache sind, wird der Bedarfsplan abgestimmt, um ein einvernehmliches Vorgehen in diesem äußerst wichtigen Aufgabenfeld zu erzielen. Immerhin geht es um nichts geringeres als die rettungsärztliche Versorgung der Bevölkerung im Notfall.

Die Auslastung der Rettungsfahrzeuge hängt wesentlich von der Einsatzdauer ab, dem Zeitraum also, in dem die benötigten Rettungskräfte und -mittel von der Alarmierung bis zur Freimeldung an einen Einsatz gebunden sind und somit nicht für weitere Einsätze zur Verfügung stehen. Dabei kann es eng werden, wenn parallel gleich ein weiterer Notfall eintrifft. Die Experten sprechen von sogenannten Duplizitätsfällen, die wiederum Einfluss auf das Einhalten der Eintreffzeiten haben können. „Durch die gestiegenen Einsatzzahlen und im Fall des im Rettungswachen-Einsatzbereichs Balve geschlossenen Krankenhauses sind die durchschnittlichen Einsatzzeiten von 2009 bis 2013 kreisweit gestiegen“, heißt es in der Analyse des Märkischen Kreises. Die durchschnittliche Einsatzdauer in der Notfallrettung hat der Kreis pro Kommune genau aufgelistet. In Lüdenscheid sind es im Jahr 2015 exakt 64 Minuten gewesen.

Im Vergleich zum derzeit bestehenden Ist-Zustand mit 2838 Notfall-RTW-Wochenstunden in den neun Rettungswachen kreisweit werden nach der bedarfsgerechten Festlegung der Notfall-RTW im Soll-Konzept nun 3410 Rettungsmittel-Wochenstunden für die Notfallrettung empfohlen – also 572 mehr, zuzüglich 98 Wochenstunden für Lüdenscheid.