Rauchmelder sind eingebaut

+ © dpa Kleine Lebensretter und seit Anfang des Jahres Pflicht in jedem Haushalt: die Rauchmelder. © dpa

Lüdenscheid - Die Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwalter in der Kreisstadt sind beim Thema Rauchmelder offenbar auf der Höhe.

Die meisten Wohnungen sind pünktlich zum Inkrafttreten der neuen Landesbauordnung (wir berichteten) mit den Warngeräten ausgestattet. Die Frage aber, ob und in welchem Umfang die Kosten dafür auf Mieter umgelegt werden, ist noch offen.

Nach den Worten von Christoph Loos, Chef der Lüdenscheider Wohnstätten (Lüwo) AG, hat die Suche nach günstigen Anbietern bereits 2015 begonnen. „Wir haben mit anderen Gesellschaften zusammen den Markt sondiert, um Kosten sparen zu können.“ Die Lüwo hat rund 7.000 Geräte für seine Mieter für einen Zeitraum von zehn Jahren geleast. 2016 seien 99 Prozent der aktuell 2.083 Wohnungen ausgestattet worden, so Loos weiter. „Nur vereinzelt haben Mieter sich geweigert, uns in die Wohnung zu lassen.“ Das müsse jetzt vor Gericht per Urteil erzwungen werden.

Ähnlich wie die stadteigene Lüwo hat auch die Wohnstätten Mark die Rauchmelder in ihren 1.158 Lüdenscheider Wohnungen nicht nur rechtzeitig einbauen lassen. Die Fachfirma hat gleichzeitig den Auftrag ergattert, für die Wartung zu sorgen, erklärt Mark-Geschäftsführer Guido Schönau. Nur drei bis vier „Restanten“ unter den Mietern haben den Technikern den Zutritt zur Wohnung verwehrt. Schönau: „Insgesamt ist es sehr gut gelaufen.“

Auch die Wohnungsgenossenschaft (WG) mit ihren knapp 900 Mietwohnungen hat die Rauchmelder nicht gekauft, sondern gemietet. Wie es im WG-Büro an der Weststraße heißt, seien inzwischen alle Warngeräte montiert und in Betrieb.

Die Rauchmelder müssen laut Landesbauordnung in Schlaf- und Kinderzimmern sowie an Fluchtwegen wie Dielen und Korridoren angebracht werden. Mark-Chef Guido Schönau weist darauf hin, dass Mieter verpflichtet sind, den Vermieter zu benachrichtigen, wenn eine Umnutzung eines Raumes geplant ist, damit die Positionen der Geräte immer auf dem neuesten Stand sind.

Auch die Immobilienverwalter haben sich mit dem Thema Rauchmelder auseinandergesetzt. Laurent Sager, Geschäftsführer der LIV an der Heedfelder Straße, berichtet, 90 Prozent der Eigentümergemeinschaften, denen ein Bestand von 4.000 Wohneinheiten gehört, hätten sein Team per Beschluss beauftragt, sich um die Angelegenheit zu kümmern.

Wer letztlich die Kosten trägt, ist laut Mark-Chef Guido Schönau rechtlich noch nicht geklärt. „Aber wenn wir die Kosten auf unsere Mieter umlegen würden, macht das eine Mehrbelastung von höchstens 13 bis 14 Euro pro Haushalt und Jahr aus.“