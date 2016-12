Rauchmelder: Ab morgen ein „Muss“ für die Sicherheit

+ Rauchmelder werden Pflicht in allen Räumen,in denen geschlafen werden kann, zudem für alle Fluchtwege bis zum Treppenhaus oder zur Wohnungstür. - Fotos: Hesse

Lüdenscheid - Die Zeit der Freiwilligkeit ist abgelaufen. Ab Sonntag sind Rauchmelder in Wohnungen gemäß der Landesbauordnung Pflicht. Fachleute begrüßen die Neuregelung als „preiswerteste Möglichkeit, den Sicherheitsstandard über Nacht hoch zu halten“. Die LN-Redaktion sprach mit Thomas Brauckmann, bei der Lüdenscheider Feuerwehr unter anderem für den vorbeugenden Brandschutz zuständig, über Zuständigkeiten und Technik.

Grundsätzlich muss demnach der Vermieter dafür sorgen, dass die Wohnungen seiner Mieter mit funktionstüchtigen Rauchmeldern ausgestattet werden. Über die optimale Positionierung der Geräte und die richtige Installation geben neben der Feuerwehr zum Beispiel heimische Elektro-Betriebe Auskunft und übernehmen den Einbau.

Damit hat der Vermieter nach Brauckmanns Worten seine Pflicht erfüllt. In der Zuständigkeit der Mieter liegt es dann, den Ladezustand der Batterien regelmäßig zu prüfen und sie bei Bedarf auszutauschen. Brauckmann: „Die Batterien halten normalerweise etwa zwei Jahre. Es ist aber nicht ratsam, den Zeitraum auszureizen. Vielmehr sollte man einmal jährlich den Ladenzustand prüfen.“ Ein Druck auf die Testknöpfe zeige, ob der Rauchmelder bei Gefahr auch noch seine Aufgabe erfüllt.

Laut neuem Gesetz müssen Rauchmelder im Schlafzimmer, im Kinderzimmer und im Wohnungsflur an die Decke geschraubt werden. Brandschutz-Experte Thomas Brauckmann empfiehlt zusätzlich eine Installation im Wohnzimmer – Stichwort: Kerzen – und in der Abstellkammer sowie im Keller. Anders sieht es in der Küche aus. Dort haben die Warngeräte nichts zu suchen. Brauckmann: „Die Sensoren können nicht zwischen Rauch und Wasserdampf unterscheiden und lösen demnach schon Alarm aus, wenn das Teewasser kocht.“

Wer noch mehr Sicherheit wünscht, kann sie gegen einen Aufpreis bekommen. Denn der Handel bietet Rauchmelder an, die per Funk miteinander vernetzt werden können. Die empfiehlt der Lüdenscheider Brandschutz-Fachmann beispielsweise für Häuser, in denen etwa hörgeschädigte Eltern mit wohnen. „Wenn einer der Rauchmelder im Haus anschlägt, schlagen alle an. Das hat Sinn!“