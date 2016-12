Randalierer werfen mit Barhockern, Blumentöpfen und Gullideckel

+ © picture alliance / dpa © picture alliance / dpa

Lüdenscheid - Schon am Tag vor Weihnachten haben in einer Lüdenscheider Gaststätte vier Männer randaliert und unter anderem mit Barhockern um sich geworfen.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, randalierte das Quartett gegen 5.20 Uhr am Freitagmorgen in einer Kneipe an der Grabenstraße. Erst wurden die Hocker und Blumentöpfe zu Wurfgeschossen, dann hoben sie noch einen Gullideckel aus und schleuderten ihn in den Eingangsbereich der Gaststätte. -

Ein 37-Jähriger wurde leicht verletzt. Einer der Täter, ein 24-jähriger Mann aus Lüdenscheid, konnte den Angaben zufolge ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.