Rabiates Bruderpaar schon „bestens bekannt“

Lüdenscheid - Wiedersehen mit „guten alten Bekannten“: Die beiden 15 und 19 Jahre alten Brüder aus Breckerfeld, die am Montag in einem Geschäft am Rathausplatz Ladendiebstähle begangen und sich dann eine Keilerei mit Polizisten geliefert haben, sind in der Kreisstadt nicht zum ersten Mal aufgefallen.

Wie die Polizei bestätigt, handelt sich um dieselben Täter, die am 3., 8. und 10. November Einbrüche in ein Sportartikel-Geschäft an der Wilhelmstraße begangen haben sollen.

Bei den Einbrüchen haben die jungen Männer, zum Teil mit Komplizen aus Halver, jeweils die Tür und ein Schaufenster mit einem Gullydeckel eingeworfen. Den Gullydeckel hatten sie zuvor jeweils neben einer nahen Apotheke aus der Verankerung gehoben.

Erst nach dem dritten Bruch wurde der Deckel auf Bitte des Kaufmanns durch Männer des STL angeschweißt. Die Täter verschwanden per Taxi mit ihrer Beute nach Breckerfeld. Nach LN-Informationen verkauften sie einen Teil der Trikots und Trainingsanzüge in einem stadtzentralen Jugendtreff.

Polizeisprecher Marcel Dilling sagt: „Die Brüder sind bereits behördlich bekannt. Wer von den beiden uns vor allem Arbeit macht, ist der 15-Jährige.“