Erst riskantes Überholmanöver, dann handfester Streit an Ampel

Pkw- und Lkw-Fahrer geraten auf Heedfelder Straße aneinander

Lüdenscheid - Ein unbekannter Autofahrer und der Fahrer eines Lastwagens sind am späten Mittwochnachmittag in Lüdenscheid aneinander geraten. Auslöser des zunächst verbalen Streits, der dann in Handgreiflichkeiten überging, war das riskante Überhalmanövers des Pkw-Fahrers, der den Lkw-Fahrer zu einem Bremsmanöver auf glatter Straße zwang, bei dem der Lastwagen ins Rutschen geriet.

Laut Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis von Donnerstagmorgen passierte der Vorfall gegen 17.15 Uhr auf der Heedfelder Straße.

"Der 58-jährige Fahrer eines Lkw war auf Grund von Glätte und Schneefall langsam unterwegs, wurde aber in Höhe der Buckesfelder Straße von einem Pkw überholt. Der Lkw-Fahrer musste auf Grund des riskanten Überholmanövers stark abbremsen und geriet mit seinem Fahrzeug ins Rutschen", so die Polizei.

Und weiter: "An der dortigen Ampel kam es dann zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Der Lkw-Fahrer erhielt einen Schlag auf den Arm und wurde von dem Pkw-Fahrer noch beschimpft. Dieser setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an."

Dem Autofahrer, der sicherlich ermittelt werden dürfte, steht damit gewiss Ärger ins Haus...