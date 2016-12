Parkgebühren: Zone 1 wird größer

Innenstadt: Gebührenpflichtige Zeiten beginnen schon um 8 Uhr und enden später

+ © Nougrigat Manche Automaten müssen umgerüstet werden. © Nougrigat

Lüdenscheid - Der Parkdruck in der Innenstadt ist angestiegen, haben die Auswertungen des Lüdenscheider Stadtmarketings (LSM) ergeben. Die Verwaltung reagiert darauf mit einer Ausweitung der gebührenpflichtigen Zeiten, die voraussichtlich ab Mitte Februar 2017 gelten.

„Die LSM konnte die notwendige Umrüstung der Parkautomaten erst nach dem Ratsbeschluss Mitte Dezember in Auftrag geben. Bis zur Umsetzung dauert es daher noch einige Wochen“, sagt Dieter Rotter, Fachdienstleiter Bauservice.

Die Bewirtschaftungsbereiche außerhalb der Parkhäuser sind in Zone 1 (Innenstadt) und Zone 2 (Außenbereich) eingeteilt. Der Parkdruck in Zone 1 führt nun dazu, dass die Gebührenpflicht an allen Tagen bereits um 8 Uhr beginnt und montags bis freitags erst um 20 Uhr endet, samstags gilt sie von 8 bis 18 Uhr. Ergänzend sollen die neuen Zeiten auch in den Bereichen mit Sondertarifen gelten. Das sind die Parkgarage Rathaus sowie die Parkpaletten Turmstraße und Corneliusstraße. Auf dem Parkplatz Musikschule-Innenhof, der montags bis donnerstags erst ab 17 und freitags ab 14 Uhr der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, wird nur die Park-Endzeit samstags bis 18 Uhr erweitert.

Bisher galten als gebührenpflichtige Zeiten im Innenstadtbereich montags bis freitags von 9 bis 18.30 und samstags 9 bis 16 Uhr. Die Zeiten in der Tiefgarage des Kulturhauses und der Parkgarage der Museen bleiben so.

In der Zone 2 – also im Außenbereich – sind die gebührenpflichtigen Zeiten unverändert. Hier soll Dauerparkern die Möglichkeit eröffnet werden, zu vergünstigten Konditionen am Parkscheinautomaten eine Tagespauschale zu entrichten oder mit der LSM eine vertragliche Regelung über eine Monatspauschale mit individuellem Parkausweis zu treffen.

Eine solche Regelung habe sich bereits an der Bahnhofsallee bewährt. Im Rahmen der Neuregelungen kommt die Verwaltung auch den Vorgaben des Elektromobilitätsgesetzes (Emog), das Parkerleichterungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge vorsieht, nach. Der Bau- und Verkehrsausschuss hatte in seiner Sitzung am 16. Juni dieses Jahres die Verwaltung damit beauftragt. Versuchsweise sollen Fahrer von Elektrofahrzeugen maximal drei Stunden von den Parkgebühren befreit werden.

Sie müssen für diese Zeitspanne nur eine Parkscheibe deutlich sichtbar in ihrem Wagen auslegen. Dies soll zunächst nur für ein Jahr gelten. Danach sollen Ende 2017 die Erfahrungen aus dem Versuch dem Bau- und Verkehrsausschuss vorgestellt werden.