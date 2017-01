Vor Flut gerettet: Paar aus Lüdenscheid in misslicher Lage

Lüdenscheid/Norderney - Das junge Paar aus Lüdenscheid wollte ein paar schöne und erholsame Tage auf der Nordseeinsel Norderney verbringen. Aber: Ein gefährlicher Ausflug wäre ihnen fast zum Verhängnis geworden. Jetzt bedankten sich die Beiden bei ihren Rettern der Feuerwehren Lüdenscheid und Aurich.

Der Himmel über der Nordseeinsel Norderney ist dunkel an diesem frühen Abend des 28. Dezembers. Ein junges Paar aus Lüdenscheid gerät in Panik. Denn: Die Flut steigt unaufhörlich. „Ab 17 Uhr konnten wir nur noch mit dem Licht unserer Taschenlampe den Fußspuren der vor uns Gelaufenen folgen. Das ging aber auch nicht mehr lange“, erzählt die 22-jährige Frau, die dort mit ihren zwei Jahre jüngeren Partner einen Kurzurlaub verbrachte. „Wir wussten nicht mehr, wo ist das Meer, wo der Strand war, und wo es zurück zum Parkplatz geht.“ Die 22-Jährige rief in Panik ihre Mutter, eine Norderney erfahrene Frau, per Handy in der Lüdenscheider Heimat an. Es war schon weit nach 18 Uhr.

Unterwegs war das Paar an der Ostspitze der Insel. Sein Ziel war das Wrack des Schiffes Capella. Vor der insgesamt 14 Kilometer langen Wanderung warnt die Stadt Norderney auf ihrer Internseite. In der Vergangenheit hätten schon Spaziergänger mit dem Hubschrauber gerettet werden müssen, weil die Flut kam. Das Wrack liegt seit Frühjahr 1968 inmitten unberührter Natur im Naturschutzgebiet und ist nur zu Fuß zu erreichen.

Nachdem die 22-Jährige ihre Mutter angerufen und um Hilfe gebeten hat, kam die kam die Kreisleistelle in Lüdenscheid ins Spiel. So berichtet es die Pressestelle des Märkischen Kreises. Disponent Christian Hesse und Lagedienstführer Falk Sebening hatten Dienst, als der Hilferuf der Mutter um 18.57 Uhr einging. Beide nahmen Kontakt zur zuständigen Feuerwehr-Leitstelle Friesland in Aurich auf und schilderten die Notlage der Urlauber aus Lüdenscheid. Von dort wurde die Freiwillige Feuerwehr auf Norderney alarmiert.

„Davon wussten wir gar nichts. Wir hatten gedacht, Mutter ruft selbst die Feuerwehr auf Norderney an“, erinnert sich die 22-Jährige. Die Rettungsmannschaft sendete eine SMS auf das Handy des Lüdenscheider Pärchens. „Die mussten wir aktivieren, dadurch konnten sie uns orten.“ 15 Minuten, nachdem der Notruf der Mutter in der Kreisleitstelle der Feuerwehr am Dukatenweg in Lüdenscheid eingegangen war, wurde das Paar gerettet und wohlbehalten zurück zur Ferienwohnung gebracht. Für die Hilfe bedankten sich die Kurzurlauber mit einer Kiste Bier und einer Packung Schokolade bei der Freiwilligen Feuerwehr auf Norderney. Die Wurstwaren lieferten sie mit als Dankeschön an die Leitstelle in Lüdenscheid ab.

Den Mitarbeitern der Rettungsleitstelle Lüdenscheid erzählt die 22-Jährige, dass ihre Mutter sie vor dem Ausflug gewarnt habe. Es werde schnell dunkel in dieser Jahreszeit und dann verliere man die Orientierung, hätte die Mutter ihnen noch gesagt. Außerdem hätte es einige Tage zuvor eine Sturmflut gegeben, die das Gelände verändert habe. „Wir waren uns sicher, das passt schon. Es war ja erst 15 Uhr“, so die junge Frau. Weil sie aber um die zunehmend volllaufenden Priele herumlaufen mussten, verlängerte sich der Weg des Pärchens deutlich. Außerdem wurde es von Minute zu Minute dunkler. So rief das Paar die Mutter an, um sie um Hilfe zu bitten – und die Rettung nahm ihre Lauf.

Ob die Rettungsaktion ein finanzielles Nachspiel hat, weiß die junge Frau noch nicht. „Das entscheidet die Stadt Norderney. Von dort bekommen wir eventuell eine Rechnung.“