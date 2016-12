"Ohne Yoko" spielt am 2. Weihnachtstag bei Dahlmann

Christmas-Rock

+ © D. Bergmann Ohne Yoko bestreitet in diesem Jahr das Weihnachtskonzert bei Dahlmann. © D. Bergmann

Lüdenscheid - Das traditionelle Weihnachtskonzert bei Dahlmann wird dieses Jahr von der Lüdenscheider Coverband Ohne Yoko bestritten. Das Konzert findet wie angekündigt am Montag, 26. Dezember, statt. Die Band wird den Abend unter dem Motto „Ohne Yoko Christmas-Rock“ gestalten.

Die Formation will einen musikalischen Spagat bieten zwischen den 70er-Jahren und der Gegenwart. Verbindende Elemente der gar nicht so unterschiedlichen Musikrichtungen baut Ohne Yoko in das Bühnenprogramm mit ein, ohne Pathos, dafür mit einem Augenzwinkern, wie es in der Einladung heißt.

Ohne Yoko sind Marc Friese (Bass & Backings), Heiko Lautwein (Gitarre), Axel Eberl (Gitarre) und Stefan Klobes (Schlagzeug & Gesang). Aushängeschilder der Band sind die zwei stimmgewaltigen Sängerinnen Patrizia Camassa und Nicole Friese.

Neben Klassikern von Deep Purple, Police, Lenny Kravitz, AC/DC, U2, und Queen will Ohne Yoko vor allem Hits der vergangenen Jahre wie etwa von Pink, Adele, Kings of Leon und Mando Diao, Gossip, Sunrise Avenue oder auch Bruno Mars, Of Monsters and Man oder Gotye präsentieren.

Das Konzert beginnt am Montag um 20 Uhr im Dahlmann-Saal. Karten kosten im Vorverkauf acht Euro plus Gebühr und an der Abendkasse zehn Euro. Sie sind erhältlich im LN-Ticketshop oder bei Dahlmann.