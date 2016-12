Polizei fahndet öffentlich nach Taschendieb

+ © Polizei Märkischer Kreis © Polizei Märkischer Kreis

Lüdenscheid - Die Polizei fahndet öffentlich nach einem unbekannten Mann, der mit einer gestohlenen Debitkarte Geld an einem Automaten abheben wollte.

Ein 88-jähriger Lüdenscheider wurde am 14. September an der Glatzer Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Während ein Täter den Mann in ein Gespräch verwickelte, entwendete sein Komplize die Geldbörse.

Mit der ebenfalls entwendeten Debitkarte versuchte ein unbekannter Täter Bargeld abzuheben. Hierbei wurde er videografiert. Das dabei entstandene Material gab das zuständige Amtsgericht nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei.