Kulturelles Leben im Fokus des Neujahrsempfangs

Lüdenscheid - Die Stärke der Stadt Lüdenscheid ist und bleibt das ausgeprägte bürgerschaftliche Engagement mit immer wieder neuen Ideen in vielen Bereichen. Gleichzeitig bringt 2017 auch viele Herausforderungen für Verwaltung, Politiker und Bürger: Das waren zentrale Botschaften in der Neujahrsansprache von Bürgermeister Dieter Dzewas.

Diese hielt er diesmal nicht im Bürgerforum des Rathauses, sondern von der Bühne des Theatersaales im Kulturhaus aus. Dort fand am Sonntag der Neujahrsempfang der Stadt statt – was bei vielen Besuchern gut ankam. Auch Dzewas regte an, darüber nachzudenken, den Empfang wegen der vorhandenen Infrastruktur auch im nächsten Jahr im Kulturhaus durchzuführen. Nach dem offiziellen Teil im Theatersaal, der allen Gästen ausreichend Sitzplätze bot, gab es Zeit für Gespräche im Foyer des Hauses.

Darüber hinaus war der Empfang vom kulturellen Leben in der Stadt geprägt: Dzewas begrüßte die neue Kulturhausleiterin Rebecca Egeling, die ankündigte, insbesondere die junge und nachwachsende Generation für das Theater begeistern zu wollen – „egal welcher Herkunft“. Ihr wichtigstes Anliegen sei es, für das Kulturhaus mehr Aufmerksamkeit in der Stadt zu gewinnen, neben Altstadt und Shopping-Meile.

+ Die neue Kulturhausleiterin Rebecca Egeling kündigte an, insbesondere die junge und nachwachsende Generation für das Theater begeistern zu wollen. Auch die Ehrungen für besonderes Engagement betrafen in diesem Jahr die Kulturarbeit in der Stadt: Stellvertretend für die vielen aktiven Sänger, Chorleiter und Vorstände, die sich im Stadtverband der Lüdenscheider Gesangvereine engagieren, zeichnete Dzewas Maidi Langebartels und Sascha Benner mit der Ehrennadel der Stadt aus. Langebartels mache sich nicht nur beruflich als Chorleiterin stark, sondern immer wieder auch ehrenamtlich, beispielsweise mit dem offenen Singen auf der Waldbühne, der Organisation von Projektchören und Benefizkonzerten. Sascha Benner, heute Vorsitzender des Lüdenscheider Männerchores (LMC), wurde bereits mit sieben Jahren Mitglied im Lüdenscheider Kinderchor. Seit mehr als 20 Jahren engagiert er sich nicht nur als Sänger, sondern auch in verschiedenen Chören auf Vorstandsposten.

Musikalische Beiträge lieferten passend dazu mehrere Chören aus dem Stadtverband. Dessen Vorsitzender Jörg Skorupa stellte die Arbeit des Verbandes vor. Auch Josef Lorkowski, Sprecher des Weltladen-Treffs bekam Gelegenheit, seine Präsentation, die im vergangenen Jahr wegen des schweren Sturzes von Marianne Gratz bei den Ehrungen ausgefallen war, nachzuholen.

In seinem Rückblick auf 2016 erinnerte Dzewas an die Flüchtlingsarbeit, die Diskussion um die Feuer- und Rettungswache sowie an das Integrierte Handlungskonzept Altstadt sowie an die schwierige finanzielle Lage der kommunalen Haushalte. Letztere werden sich nur ändern, wenn es eine Reform der Gemeindefinanzierung gebe. Den Bedarf an Wohnraum und nach noch mehr bürgerschaftlichem Engagement nannte der Bürgermeister als Ziele für 2017. Das Verlässlichste in unruhigen Zeiten seien die direkte Nachbarschaft und die Hilfe der Menschen untereinander, sagte Dzewas angesichts des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Es sei wichtig, nicht auszugrenzen, sondern zusammenzurücken.