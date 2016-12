Neuer Chef der Hauptwache: „Mit Leib und Seele Polizist“

Volker Mürmann in Lüdenscheid

+ © Moos Der neue Wachleiter, Erster Polizeihauptkommissar Volker Mürmann (M.), erhält die Ernennungsurkunde von Michael Kuchenbecker (r.), Abteilungsleiter Polizei, und Peter Beine, Chef der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz. © Moos

Lüdenscheid - Er ist 55 Jahre alt und zählt bei der Polizei damit schon zur „alten Garde“. Und er sagt, er sei eher konservativ und „mit Leib und Seele Polizist“. So hat er Jahrzehnte lang überwiegend und mit Vorliebe Nachtdienste geschoben und ist in Führungsaufgaben hineingewachsen. Seit Donnerstag ist der Erste Polizeihauptkommissar Volker Mürmann offiziell Chef der Wache an der Bahnhofstraße. Unter seiner Regie sind rund 70 Polizeibeamte auf Lüdenscheids Straßen unterwegs.

Der Chef der Polizeibehörde Michael Kuchenbecker und der Leiter Gefahrenabwehr und Einsatz, Peter Beine, die Mürmann die Ernennungsurkunde überreichten, lobten den Lüdenscheider für seine Haltung, die von Konsequenz, Fachwissen und Führungsqualität gekennzeichnet sei. Beine: „Er identifiziert sich mit der Stadt und ihren Bürgern.“ Kuchenbecker: „Ich bin stolz und sehr zufrieden, dass Volker Mürmann die Kontinuität polizeilicher Arbeit in der Kreisstadt sicherstellt.“

Der neue Chef der Wache formuliert es noch griffiger. „Dies ist meine Stadt! Und ich will, dass es hier sicher ist. Der Bürger, der uns ruft, kann von uns erwarten, dass wir seine Probleme regeln.“ Und die anderen, die durch ihr Verhalten Polizeieinsätze provozieren, sollten sicher sein, dass der Chef der Wache ein Verfechter konsequenten Durchgreifens ist. Damit liegt er auf der Linie der Polizeiführung. Michael Kuchenbecker sagt: „Wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen.“

Die zunehmende Zahl verbaler Attacken, das Anspucken von Einsatzkräften, sexuell geprägte Beleidigungen von Polizistinnen oder der „ganz normale Widerstand“ gegen Vollstreckungsbeamte im Einsatzalltag – das alles zeigt nach Kuchenbeckers Worten: „Es ist ein Volkssport geworden, staatliche Autorität nicht mehr zu respektieren.“ Die Balance zwischen Vorbeugung und Durchgreifen spielt eine zentrale Rolle. Volker Mürmann fasst zusammen: „Die beste Prävention ist eine angemessene Repression.“

Der Lüdenscheider – begeisterter Sportler und Hobbykoch – ist seit 1979 im Polizeidienst und fungiert nach mehreren Stationen, unter anderem im Oberbergischen Kreis, seit 2006 als Stellvertreter des Wachleiters. Das ist der Führung wichtig. Kuchenbecker: „Es ist gut, dass man so nie vergisst, wo man herkommt.“ Und auch deshalb bekleide Volker Mürmann von nun an „diese herausragende Position“.