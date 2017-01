Neue Termine bei der Altstadtbühne

Vorverkauf für zweite Hälfte

+ © Krumm Der Räuber Felix Bollmann (Rudi Karg) gibt sich als Doktor de Witt aus und therapiert dabei die Kleptomanin Sybille Bast (Petra Grefe), wobei der persönliche Einsatz nicht zu kurz kommt. © Krumm

Lüdenscheid - Die erste Hälfte der Theatersaison nähert sich dem Ende – und damit kündigt das Ensemble der Altstadtbühne den Vorverkaufsstart für die Termine der zweiten Hälfte des Stücks „Der Neurosen-Kavalier“ an. Am Dienstag, 10. Januar, ab 10 Uhr gibt es Karten für die Aufführungen im Februar, März und April an der Theaterkasse des Kulturhauses und im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten.

Für die Altstadtbühne wurde die Psycho-Komödie aus der Feder von Gunther Beth und Alan Cooper von Peter Rothenberg bearbeitet und mit entsprechendem Lokalkolorit versehen. In der Hauptrolle agiert Rudi Karg als notorischer Räuber, der auf der Flucht nach seinen jüngsten Coup in einer Psycho-Therapie-Praxis untertaucht und dort in die Rolle des Therapeuten schlüpft. Dabei bekommt er es mit den ganz unterschiedlichen Neurosen dreier Frauen zu tun. Eine der Patientinnen hält sich für Elvis Presley, eine andere ist Kleptomanin und die dritte hat psychische Schäden durch das Bikini-Verbot ihres Vaters erlitten.

Zu sehen ist „Der Neurosen-Kavalier samstags am 11. und 18. Februar, am 4., 11., 18. und 25. März sowie am 1., 22. und 29. April. Termine an Sonntagen sind am 12. und 19. Februar, am 5., 12., 19. und 26. März sowie am 2., 23. und 30. April. Die Aufführungen beginnen samstags um 20 Uhr und sonntags um 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Es besteht freie Platzwahl.