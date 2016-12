Neue Luther-Altarbibeln für Apostel- und Erlöserkirche

+ © Weiland Superintendent Klaus Majoress überreicht zwei Exemplare der neuen Lutherbibel an Presbyterin Iris Espelöer (Apostelkirche) und an Presbyter Rolf Dieter Conradts (Erlöserkirche). © Weiland

Lüdenscheid - Als Geschenke von der Evangelischen Kirche von Westfalen hat Superintendent Klaus Majoress den Presbytern Iris Espelöer und Rolf Dieter Conradts in der Apostelkirche zwei Exemplare der neuen Lutherbibel für die Versöhnungskirchengemeinde überreicht.

Die von Präses Annette Kurschus mit handschriftlicher Widmung versehenen neuen Ausgaben haben von nun an ihren Platz auf den Altären der Apostelkirche und der Erlöserkirche. Die bisherige Altarbibel der Apostelkirche, die der damalige Pfarrer Ernst Ludwig Wisseler bei der Einweihung des Bauwerks 1959 gestiftet hatte, wird von nun an in der Sakristei aufbewahrt.

Das Erscheinen der neuen Lutherbibel ist laut Majoress ein besonderer Höhepunkt im Rahmen des Jubiläums „500 Jahre Reformation“.

Wie berichtet, sollen insgesamt 47 Altarbibeln für den Evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg verteilt werden.