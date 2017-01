Möglicher Tüv für Kita-Essen stößt in Lüdenscheider Einrichtungen auf geteilte Meinung

Lüdenscheid - Das Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NGZ), das von Bundesernährungsminister Christian Schmidt ins Leben gerufen wurde, erarbeitet zurzeit eine Art Tüv für Kita- und Schulessen. Lüdenscheider Einrichtungen haben unterschiedliche Meinungen zur möglichen Qualitätsprüfung.

„Wir haben keine Angst, das ist für uns positive Kritik“, sagt Anke Lange, Leiterin der Awo-Kita am Christine-Schnur-Weg. „Und auf eine Statistik mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an.“ Mit ihrem Team achtet sie auf eine gesunde Ernährung der Kinder. Zum Frühstück gebe es täglich frisches Obst und Gemüse, um das warme Mittagessen kümmert sich ein Caterer.

Den Tüv sehe sie grundsätzlich als eine gute Geschichte an. Dadurch könne vielleicht ein Standard in allen Kitas geschaffen werden. „Ob man das aber durchsetzen kann und ob das dann haltbar ist“, das ist sich die Erzieherin nicht sicher.

Auch die städtisches Kindergärten sehen sich „gut aufgestellt“, so Gabriele Zirm-Schrenner, Leiterin von der Kita Hebberg. Allerdings wünsche sie sich „kein großes bürokratisches Aufkommen“. Wenn am Ende lediglich nur mehr Schreibarbeit dadurch aufkomme, sei das in ihren Augen nicht der richtige Weg. In den städtischen Einrichtungen wird das Mittagessen durch Hauswirtschaftskräfte frisch zubereitet. „Diese Kräfte werden regelmäßig fortgebildet“, weiß Zirm-Schrenner.

Trinkpausen seien wichtig

Am Hebberg kümmert sich das Erzieher-Team um das Frühstücksbüfett. „Bei uns gibt es keine Marmelade und Nutella“, sagt die Leiterin. Von großer Wichtigkeit sei auch das Trinken. „Wir legen regelmäßig Trinkpausen ein.“

Auf Allergene und Zusatzstoffe müssen die Einrichtungen beim Essen achten. „Seit einigen Monaten dokumentieren wir alle Lebensmittel“, erklärt Brigitte Madry, Erzieherin der katholischen Kita „Die Arche“. Auch auf die Lebensmittelhygiene müsse geachtet werden.

In der katholischen Einrichtung bereitet eine Köchin das Mittagessen zu, das Frühstück machen die Erzieher gemeinsam mit den Kindern. „Das Frühstücksbuffet gibt es durch eine Initiative der Eltern“, sagt Madry. „Bei uns gibt es zwischendurch auch mal Marmelade.“ Man dürfe den Kindern nicht alles verbieten, findet sie.

Mittagessen vom Caterer

Auf einen Caterer, der eine Auswahl an verschiedenen Mittagessen bietet, greifen die zwei Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes zurück. Am Tinsberg und in Stüttinghausen gibt es warmen Gerichte, bei denen ebenfalls auf Allergene, Unverträglichkeiten und weiteres geachtet wird.

Dem möglichen Tüv sieht Martina Pieper, Mitarbeiterin des DRK, gelassen entgegen. „Wir haben grundsätzlich nichts zu verbergen.“ Marliese Lüling, Leiterin des Familienzentrums „Schatzkiste am Annaberg“, möchte nach eigenen Angaben einen solchen Tüv „generell nicht ablehnen“. „Es ist gut, ein Auge darauf zu haben.“ Sie und ihr Team seien aber selbst noch in der Findungsphase.