365 Menschen dokumentieren für die LN einen Tag 2017

+ © Nougrigat Projektstart in Vorbereitung aufs Stadtjubiläum: 2017 dokumentieren 365 Tagebuch-Schreiber jeweils einen Tag lang für die LN ihren Alltag. © Nougrigat

Lüdenscheid - Das Jahr 2017 hat gerade erst begonnen, aber die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2018 laufen bereits an. Das Aktivitätengerüst, das eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung im Herbst mit den Fraktionen abgestimmt hat, soll nun mit Leben gefüllt werden. Auch für die Lüdenscheider Nachrichten hat ihr erstes Jubiläumsprojekt begonnen: Die LN schenken der Stadt zum 750. Geburtstag gemeinsam mit 365 Tagebuch-Schreibern Eindrücke vom Alltagserleben einer Stadt.

Es sind Menschen, die einen Bezug zur Bergstadt haben, die die LN für dieses ehrgeizige Vorhaben gewinnen konnten. Sie sind hier geboren oder wohnen hier. Sie pendeln zum Arbeiten ein oder sind im Ruhestand fortgezogen. Sie sind ausgewandert oder haben hier eine Heimat gefunden. Sie kommen aus unseren Partnerstädten oder leben nur für eine Weile hier. Sie alle schenken uns einen Tag, den sie mit den Lüdenscheidern teilen werden.

So unterschiedlich die Menschen, so verschieden ist ihr Alltag. Mit dem Tagebuch-Projekt möchten die LN jeden der 365 Tage des Jahres aus Sicht eines anderen Teilnehmers beschreiben lassen. Dazu bekommt jeder zehn Fragen der LN-Redaktion an die Hand. Veröffentlicht werden die 2017 gesammelten Beiträge erst im Jubiläumsjahr 2018 unter dem jeweiligen Datum, wobei Verschiebungen durch Sonn- und Feiertage wochentags aufgefangen werden.

Triebfeder ist auch historisches Interesse. Denn der Alltag wird schneller Geschichte als man denkt. Wie war das noch gleich vor rund 25 Jahren, als Handys, SMS und Internet erst wenigen Menschen ein Begriff waren? Ein Blick in die Stadtchronik zeigt zudem: In Lüdenscheid überschritt die Einwohnerzahl 1992 die 80 000er-Marke; am Sternplatz gab es seit zwei Jahren das Forum, und 1993 eröffnete pünktlich zur 725-Jahr-Feier der Stadt das Stern-Center. Mit dem Abzug der letzten belgischen Soldaten 1994 endete eine Ära und mit der Eröffnung des Brauhauses im Schillerbad begann eine neue.

Doch abseits solcher Ereignisse spielt sich das Alltagsleben ab, das viel zu selten Eingang in Chroniken findet. Das soll sich mit diesem Projekt ändern; zum 775. Stadtgeburtstag wird der Blick zurück mit 365 Geschichten verbunden sein. In Zusammenarbeit mit dem Lüdenscheider Verlag Seltmann+Söhne könnte das Tagebuch im Jubiläumsjahr zudem als Buch erscheinen. Klar ist bereits jetzt: Die LN werden auch auf Facebook ein Leser-Tagebuch im Jubiläumsjahr öffnen.