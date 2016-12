Mehr als 1000 Unterstützer für Stadtwerke-Aktion zugunsten hilfsbedürftiger Familien

+ © Nougrigat Andreas Preuß (2. v. links), bei den Stadtwerken Lüdenscheid Bereichsleiter Vertrieb, „überreichte“ Caritas-Direktor Hans-Werner Wolff sowie den Glücksbringer-Vorsitzenden Judith Becker und Martin Messy (von links) jeweils 10 000 Kilowattstunden Strom. © Nougrigat

Lüdenscheid - „Eine überwältigende Resonanz und ein großer Dank an alle Teilnehmer“ – die Bilanz der Stadtwerke Lüdenscheid zu ihrer Hilfsaktion „Lüdenscheider Energiemomente“ fällt ausgesprochen positiv aus.

Insgesamt 1097 Fotos wurden in der Zeit vom 16. bis 19. Dezember an der Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt und vor dem Stern-Center aufgenommen.

Vier Stadtwerke-Weihnachtsmänner im blauen Outfit animierten Passanten zur Teilnahme an der ungewöhnlichen Foto-Aktion zugunsten hilfsbedürftiger Lüdenscheider Familien. Als Dankeschön erhielten die Teilnehmer ein kleines Präsent und eine Information zum Ziel der Aktion.

Jedes Foto garantierte dem Verein „Glücksbringer“ und der Caritas in Lüdenscheid 10 Kilowattstunden (kWh) Ökostrom – durch die rege Teilnahme kamen somit 10 970 kWh zusammen. Die Stadtwerke stockten diese Summe noch auf 20 000 kWh auf, damit beide Hilfsorganisationen jeweils 10 000 kWh zur Hilfe für bedürftiger Familien zur Verfügung haben.

Am Donnerstag bekamen Caritas-Direktor Hans-Werner Wolff und die beiden Vorsitzenden des Vereins Glücksbringer, Martin Messy und Judith Becker, von Andreas Preuß, bei den Stadtwerken Lüdenscheid Bereichsleiter für den Vertrieb, im Energietreff am Rathausplatz jeweils 10 000 Kilowattstunden Ökostrom „überreicht“. Beide Organisationen unterstützen immer wieder im Laufe des Jahres Familien, die aus verschiedenen Gründen in Not geraten sind. Wenn es um Nachzahlungen bei der Stromrechnung geht, können Caritas und Glücksbringer jetzt auf das gut gefüllte Stromkonto zurückgreifen.

Noch bis zum 10. Januar 2017 präsentieren die Stadtwerke alle „Energiemomente“ im Energietreff am Rathausplatz. Die Teilnehmer der Aktion können dort „ihre“ Fotos abholen.