Mängel behoben: Skater wieder auf der Piste

Behörden haben die Jahnhalle freigegeben

+ Er kann wieder fliegen: Auch Inline-Akrobat Matthias Poss freut sich über das Comeback der Jahnhalle. Nach der Sperrung des Gebäudes und der Behebung von Sicherheitsmängeln haben die Behörden jüngst grünes Licht für den Weiterbetrieb gegeben. - Fotos: Schmidt

Lüdenscheid - Die Mängel sind behoben, die Behörden haben die Jahnhalle freigegeben: Die Skater können ihre Leidenschaft wieder auf der Piste ausleben.

Matthias Poss nimmt Fahrt auf, meistert auf seinen Inlinern die steile Wand der Halfpipe, hebt ab, schraubt sich in die Luft, um eine Sekunde später wieder sicher auf der harten Holzpiste zu landen. Ein akrobatisches Kunststück. Seit Anfang der Woche kann der junge Lüdenscheider seine Leidenschaft wieder in der Jahnhalle ausleben. So wie die anderen Inline-Fahrer, Skater und Biker aus der Region auch. Denn nach fünfwöchiger Sperrung haben die Behörden das Gebäude jüngst wieder freigegeben.

Die Jahnhalle – der Skate-Club Sauerland hat sie von der Stadt gepachtet – gilt seit langem als wichtiger Treffpunkt und Trainingsraum für die Szene. Auch für Matthias Poss. Der fährt bereits 22 Jahre Inliner und sagt: „Ich mache das seit ich sechs bin. Und gebrochen habe ich mir noch nie was. Prellungen und Verstauchungen gab es aber natürlich schon.“

Anfang November kam dann für ihn und die ganze Skater-Szene der Umgebung der Schock: Hallensperrung. Vor allem wegen Risiken beim Brandschutz schlossen Bauaufsicht und Zentrale Gebäudewirtschaft der Stadt (ZGW) die Jahnhalle für die Öffentlichkeit (wir berichteten).

Befürchtungen, die Halle könne womöglich längere Zeit unbenutzbar sein, bestätigten sich indes nicht. Im Gegenteil, schneller als von der Stadt anfangs selbst prognostiziert, waren zwei Notausgänge eingebaut sowie Elektro- und Schreiner-Arbeiten erledigt. Das lag wohl an einem guten Zusammenspiel zwischen Stadtverwaltung, Handwerksbetrieben, städtischem Baubetrieb und Skate-Club Sauerland. So jedenfalls urteilen ZGW-Chef Frank Kuschmirtz und Marco Köhler vom Skate-Club. „Alle Beteiligten haben mächtig Gas gegeben“, weiß Köhler.

Letzten Freitag erfolgte dann die bauliche Abnahme der Maßnahmen durch die Stadt. Seit Wochenbeginn ist die Halle freigegeben. Auch die Halfpipe – spezielle Konstruktion in Form einer halbierten Röhre und Prunkstück der Halle – steht wieder zur Verfügung. Eine Holzrampe im Eingangsbereich muss der Skate-Club aber noch in Ordnung bringen. Sie bleibt zunächst gesperrt.

Froh über die Wiedereröffnung ist auch Andy Ciesla, seit Jahren als Betreuer in der Halle tätig: „Das ist schließlich hier mein Arbeitsplatz.“

Abgeschlossen ist das Kapitel Jahnhalle aber noch nicht. So peilt die Stadtverwaltung ein Zukunftskonzept für das Gebäude an. Dort fehlen derzeit etwa auch Sanitäranlagen.