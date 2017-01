Lüdenscheider starten friedlich ins neue Jahr

„Eine normale Silvesternacht“ für Polizei und Feuerwehr

+ © J. Salzmann Mit einem Feuerwehr bei sternenklarem Himmel hießen die Lüdenscheider das neue Jahr willkommen. © J. Salzmann

Lüdenscheid - Friedlich und fröhlich haben die Lüdenscheider die Silvesternacht verbracht und das neue Jahr mit Knallern und Raketen begrüßt.

Bei eisigen Temperaturen, aber sternenklarem Himmel starteten Jung und Alt ins Jahr 2017 und stimmten sich bei Sekt und gutem Essen, Musik, Spielen und Tanz und nicht zuletzt mit einem bunten Feuerwerk, das weithin sichtbar war, auf das neue Jahr ein.

Die gute Nachricht gab es dann am Morgen: Für Polizei und Feuerwehr war es eine „normale Silvesternacht“, die in Lüdenscheid, aber auch im Kreis, im Großen und Ganzen friedlich verlaufen war. So habe es laut Polizeipressestelle 76 „silvesterbezogene Einsätze“ im ganzen Kreis gegeben, eine genaue Zahl für Lüdenscheid lag nicht vor. „Wir hatten viel zu tun, aber nicht mehr oder weniger als in einer anderen Silvesternacht“, hieß es aus der Kreisleitstelle. Besondere Ausschreitungen und Vorkommnisse habe es nicht gegeben.

Auch für die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache war es nach eigener Aussage ein ruhiger Übergang ins neue Jahr. Lediglich zu drei Einsätzen musste die Wehr ausrücken: Am dramatischsten stellte sich dabei die Alarmierung um 1.07 Uhr dar, als ein Gebäudebrand an der Parkstraße gemeldet wurde. „Hochalarmiert“, also mit zusätzlichen Einheiten, ging es zu dem Mehrfamilienhaus, in dessen Hausflur Reste von Raketen schwelten und für eine starke Rauchentwicklung sorgten. Nach dem Durchlüften konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen. Zuvor waren sie bereits gegen 22 Uhr zu einem Containerbrand an der Bayernstraße ausgerückt sowie gegen 0.22 Uhr zu einer Firma an der Wiesenstraße. Dort war – vermutlich durch Feuerwerks-Nebelschwaden – die Rauchmeldeanlage losgegangen.

Bei strahlendem Sonnenschein läuteten viele Lüdenscheider am Sonntag den Jahresbeginn mit einem Neujahrsspaziergang ein, auf dem an vielen Stellen im Stadtgebiet noch die Raketenreste und buntes Konfetti an eine feucht-fröhlichen Nacht erinnerten.