Weniger Blutspenden in 2016

Spender-Nachwuchs fehlt

Lüdenscheid - Der 6. Januar ist der nächste DRK-Blutspende-Termin an der Hochstraße. Der DRK-Blutspendedienst West hofft auf einen Aufwärtstrend, denn im Jahr 2016 sind weniger Spenden zusammengekommen als erwartet. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Im Bereich des DRK-Stadtverbandes Lüdenscheid sind im Jahr 2016 etwa 3500 Blutspenden zusammengekommen. Das teilte Stephan David Küpper, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West auf LN-Anfrage mit.

Damit habe man, auch wenn der Dezember noch nicht komplett mit eingerechnet sei, rund zehn Prozent weniger Blutspenden erhalten als geplant.

Sinkende Zahlen entsprechen NRW-Trend

Die Lüdenscheider entsprächen mit der sinkenden Anzahl an Spenden der Tendenz des Landes Nordrhein-Westfalen. „Aber natürlich wird jeder, der Blut braucht, auch versorgt“, betonte Küpper.

Gründe dafür, dass die Menschen in 2016 weniger Blut spendeten, seien laut Küpper nicht nur Ereignisse wie die Fußball-EM, Ferienzeiten sowie Grippe- und Hitzewellen, sondern auch die sich verändernde Altersstruktur.

"Uns fehlt der Nachwuchs"

Es rückten zu wenig junge Spender nach, die die treuen, älteren Spender ersetzen, wenn diese nicht mehr spenden können oder mit mehr als 73 Jahren nicht mehr dürfen, erklärte Küpper.

„Im Schnitt spendeten diese älteren Spender 3,5 Mal im Jahr, junge Spender aber im Schnitt bloß 1,5 Mal.“

Gerd Tolksdorf, Geschäftsführer des DRK-Stadtverbandes, sieht das ähnlich: „Uns fehlt der Nachwuchs“, sagte er im LN-Gespräch. Der lasse sich schwieriger gewinnen seit Gymnasiasten ihr Abitur in zwölf und nicht mehr in 13 Jahren erlangen.

Blutspende-Termine ausgerechnet an Brückentagen

Die Oberstufenschüler seien größtenteils nicht volljährig und dürften demzufolge kein Blut spenden. Blutspenden in Schulen und damit die Sensibilisierung für das Thema fielen dadurch zumindest in Gymnasien weg.

In 2016 seien in Lüdenscheid darüber hinaus einige Blutspende-Termine ausgerechnet auf Brückentage – etwa nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam – gefallen. „Da haben natürlich viele die Zeit genutzt, um in den Urlaub zu fahren“, sagte Tolksdorf.

Dank an Spender und ehrenamtliche Helfer

Der Blutspendedienst bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung aller Blutspender und ehrenamtlichen Helfer in 2016 und ruft die Bevölkerung weiterhin zur Blutspende auf. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Freitag, 6. Januar, von 9 bis 19.30 Uhr im DRK-Heim, an der Hochstraße 30.