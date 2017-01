Sternsinger zu Besuch beim Bürgermeister

+ © Köller Die Sternsinger besuchen den Bürgermeister im Rathaus. © Köller

Lüdenscheid - Die Sternsinger der Pfarrei St. Medardus waren am Freitag zu Besuch im Rathaus. Bürgermeister Dieter Dzewas lobte das Engagement der Mädchen und Jungen sowie derer Begleiter, steckte einige Geldscheine in die Sammeldosen und lud anschließend zum Schlittschuhlaufen auf die Eisbahn ein.

Sicherlich sei es nicht immer einfach, an Türen zu klingeln und um Spenden zu bitten, sagte der Bürgermeister in seiner kleinen Ansprache.

Er erinnerte noch einmal an das Leitwort, unter dem das Dreikönigssingen in diesem Jahr steht – „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“. Die Menschen in Kenia litten besonders unter den Folgen des Klimawandels, sagte Dzewas. Umso wichtiger sei die Förderung guter Hilfsprojekte.

Lob vom Bürgermeister für den Einsatz

Dass die Sternsinger bei der Eiseskälte von Tür zu Tür ziehen und für die Projekte sammeln, sei „ein tolles Engagement“. Pfarrer Andreas Rose klebte den Segen „20+C+M+B+17“ (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) auf die bewährte Säule im Bürgerforum und die Sternsinger sangen.

Aussendung der Sternsinger Zur Fotostrecke

Anschließend tauschten sie Gewänder und Kronen gegen Schlittschuhe und tobten sich auf der Eisbahn aus.

Hoffen auf Unterstützung der Lüdenscheider

Aaron Thannhäuser (11) und seine Geschwister, die Zwillinge Theresia und Damian (9), werden die Lüdenscheider in einem Teil Gevelndorfs besuchen. Sie hoffen – wie alle Sternsinger, die von Tür zu Tür ziehen – auf große Unterstützung.