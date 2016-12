Händler kulant bei Umtausch von Geschenken

Nach Weihnachten

+ © Köller Müller-Filialleiterin Gabriele Reck (links) und ihre Kollegin Corinna Beck, Leiterin der Parfümerie-Abteilung, haben wenig Umtausche zu verzeichnen. © Köller

Lüdenscheid - Enttäuschung unterm Weihnachtsbaum: Auch in diesem Jahr hat sicherlich nicht jedes Präsent den Geschmack des Beschenkten getroffen. Demzufolge steht „zwischen den Jahren“ der ein oder andere Umtausch auf dem Programm – vorausgesetzt, der Händler ist kulant und nimmt die Ware zurück.

Denn anders als beim Online-Kauf hat der Kunde im Einzelhandel vor Ort kein gesetzlich festgelegtes Widerrufsrecht.

Im Modehaus „SinnLeffers“ sei ein Umtausch aber problemlos möglich, sofern der Kaufbeleg vorliege und die Ware ungetragen, einwandfrei und mit Originaletiketten zurückgebracht werde, sagte Geschäftsführer Wilhelm Schnieders auf LN-Anfrage.

Geschenke werden gezielt ausgewählt

Allerdings stelle man fest, dass die Kunden inzwischen gezielter schenkten und vorher in Erfahrung brächten, was der zu Beschenkende gerne hätte und welche Größe er trägt. So halte sich der Umtausch in Grenzen.

„Männer tauschen Garderobe aber häufiger um als Frauen. ‘Habe ich schon’ oder ‘Brauche ich gerade nicht’ sind dabei oft Argumente“, sagte Schnieders.

Handyzubehör und Küchenhelfer beliebt

Im Elektrofachmarkt Berlet habe man aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren mit mehr Umtausch gerechnet, sagte Marktleiter Dennis König. „Aber offensichtlich hat die Auswahl der passenden Geschenke in diesem Jahr gut geklappt. Und es gibt keinen Produktbereich, der sich bisher beim Umtausch besonders hervorgetan hat.“

Insgesamt seien im Weihnachtsgeschäft Artikel rund ums Handy, Kopfhörer sowie Elektro-Kleingeräte, zum Beispiel Küchenhelfer, gut gelaufen.

Umtausch meist direkt nach den Feiertagen

Zwischen den Jahren sei viel los – nicht nur weil Kunden auf ein Schnäppchen hofften, sondern auch, weil viele Zeit hätten, sich vor größeren Anschaffungen umfassend zu informieren.

„Wenn es ums Umtauschen geht, kommen die Kunden aber im Normalfall direkt nach Weihnachten, deshalb rechnen wir damit, dass das bis Silvester von Tag zu Tag weniger wird“, sagte König.

Bestellte Ware nicht einfach umtauschbar

Bei XXXL Sonneborn werde gelegentlich Lagerware umgetauscht. „Leuchten, Besteckkästen und Gläser zum Beispiel“, berichtete Geschäftsführer Ercan Kalyoncu. „Das ist auch kein Problem, wenn etwas nicht gefällt.“

Bei eigens für den Kunden bestellter Ware sei der Umtausch allerdings nicht ohne Weiteres möglich, doch Großmöbel gehörten ohnehin nicht zu den klassischen Weihnachtsgeschenken.

Gutscheine werden nach Weihnachten eingelöst

Auch die Einzelhändler im Stern-Center hatten am Mittwoch einen regen Ansturm zu verzeichnen. In der Müller-Filiale zum Beispiel lösten zahlreiche Kunden Gutscheine ein, sagte Filialleiterin Gabriele Reck. „Im Bereich der Parfümerie wird sehr gezielt geschenkt. Oft steht ja auch ein Wunsch dahinter.“

Deshalb sei Umtausch relativ selten. Einzig im Bereich Spielzeug gebe es gelegentlich Reklamationen, wenn ein Teil defekt sei.