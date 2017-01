Flüchtlinge und Stadt richten Sporthalle wieder her

Lüdenscheid - Damit sie bald wieder Platz zum Fußballspielen haben, haben einige Flüchtlinge am Wochenende kräftig mit angepackt, um die Sporthalle der ehemaligen Grundschule Schöneck herzurichten. Auch die Stadt erledigt derzeit noch einige Arbeiten, bevor sie die Halle – ebenso für Vereine – wieder freigeben kann.

„Das war eine Riesen-Arbeit“, berichtete Sylvain Olievier, Gruppenleiter Freizeit und Sport der Flüchtlingsinitiative Lüdenscheid, nach dem Arbeitseinsatz am Samstag und Sonntag.

300 Holzplatten mussten auseinandergeschraubt, nummeriert und in einem Nachbarraum eingelagert werden. Die hatten in der zwischenzeitlich als Notunterkunft genutzten Halle als Boden gedient.

Fußball-Tore stehen wieder

Und sie sind nach wie vor greifbar, falls die Halle noch einmal als Unterkunft genutzt werden muss, sagte Olievier. ´

+ Der Holzboden der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft musste abgebaut und in Einzelteilen eingelagert werden. © Jeffrey van Wichen

Nachdem der Sporthallen-Boden wieder zum Vorschein gekommen war, stellten die Flüchtlinge nach einer groben Reinigung der Halle die noch vorhandenen Fußball-Tore wieder auf.

Sportplatz war nicht mehr bespielbar

Sehr motiviert seien nicht nur die Flüchtlinge – unter anderem aus Syrien und Bangladesh – zu Werke gegangen, sondern auch Jeffrey van Wichen. „Er ist Hausmeister in Flüchtlingsheimen und abends nimmt er sich immer noch Zeit für den Sport mit den Flüchtlingen – Laufen und Fußballspielen“, betonte Olievier.

Fußball sei bei den Flüchtlingen am beliebtesten. Umso schwieriger sei zuletzt die Situation gewesen. Denn der Sportplatz am Schöneck, auf dem die Hobby-Gruppe sich vorher getroffen hatte, sei nicht mehr bespielbar. „Da haben wir das mit der Halle in die Hand genommen.“

"Der Bedarf ist da"

Jetzt hoffen die Sportler auf eine baldige Abnahme der Halle durch die Stadt. „Dann wollen bestimmt auch wieder die Vereine in die Halle, die dort vorher trainiert haben“, so Olievier.

Das bestätigte auf LN-Nachfrage Dierk Gelhausen aus dem städtischen Fachdienst Schule und Sport. „Der Bedarf ist da.“

Freigabe "so schnell wie möglich"

Die Stadtverwaltung sorge im Moment dafür, dass noch einige Restarbeiten erledigt werden. Unter anderem setze eine Sportgeräte-Firma die vorhandenen Geräte in Stand.

Darüber hinaus müssten zum Beispiel Schlüssel nachgemacht und einige Piktogramme in der Halle angebracht werden sowie eine Reinigungsfirma dort gründlich putzen, erklärte Gelhausen. „Ich kann nicht genau sagen, wann wir die Halle freigeben können – aber so schnell wie möglich.“