Energieberatung lädt zu Thermografie-Spaziergängen

Lüdenscheid - Die Energieberatung Lüdenscheid der Verbraucherzentrale NRW lädt zu drei sogenannten "Energiespa(r)ziergängen" ein. Dabei können Hausbesitzer Wärmebilder von ihren Eigenheimen anfertigen lassen und Schwachstellen entdecken.

Wenn im Winter der Schnee auf dem Dach sofort schmilzt, dann kann ein Hauseigentümer diese Schwachstelle seines Gebäudes mit bloßem Auge erkennen.

Doch manche Problemstellen, an denen Heizungswärme verloren geht, müssen erst mit einer Thermografie, sprich Wärmebildern, sichtbar gemacht werden, damit der Eigentümer Maßnahmen gegen den Energieverlust ergreifen kann.

Energieberatung stellt Thermografie vor

Darauf sowie auf ein Thermografie- und Energieberatungs-Angebot für Eigenheime der Verbraucherzentrale NRW wiesen am Montag erneut Helge Pfingst, Energieberater in Lüdenscheid, Klaus Sauer, Thermograf der Aktion, Bürgermeister Dieter Dzewas und Sara Kunkel, Klimaschutzmanagerin der Stadt, hin.

Interessierte haben ab kommender Woche die Gelegenheit, sich vorab ein Bild davon zu machen, wie eine Thermografie abläuft, und wie etwa ungedämmte Rollladenkästen oder undichte Fensterrahmen auf dem Wärmebild rot aufleuchten.

+ Rote Flächen stellen den Engergieverlust dar. © Köller

Einige Lüdenscheider – abhängig vom Wohnort – können die Straßenfront ihres Hauses bei einem von drei sogenannten „Energiespa(r)ziergängen“ beispielhaft kostenlos thermografieren lassen.

Teilnehmer können Thermografie-Pakete gewinnen

Während jedes etwa eineinhalbstündigen Spaziergangs werden Thermografien von maximal sechs Ein- oder Zweifamilienhäusern gemacht, kündigen die Organisatoren an.

Jedes Mal können bis zu 15 Lüdenscheider mitgehen – auch jene die kein Gebäude auf der Route stehen haben. Alle Teilnehmer haben schließlich die Möglichkeit, eines von zehn „Thermografie-Paketen“ zu gewinnen.

Ansonsten kostet das Paket – gefördert von der EU, dem Land NRW sowie der Stadt Lüdenscheid – im Rahmen einer Sonderaktion inklusive ausführlicher Suche nach Schwachstellen und Energieberatung 190 Euro.

Termine der Spaziergänge und Anmeldemöglichkeit

Die Spaziergänge finden jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt: Am Montag, 16. Januar, in Wettringhof (Anmeldung bis 13. Januar), am Freitag, 20. Januar, Am Ramsberg (Anmeldung bis 17. Januar) sowie am Freitag, 27. Januar, an der Kalver und Leifringhauser Straße sowie am Hebberger Weg (Anmeldung bis 24. Januar).

Anmeldungen sind unter www.verbraucherzentrale.nrw/thermoaktionsowie telefonisch unter 02351/37950 7 möglich.