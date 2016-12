Kritik am Service der Postbank

+ © Kornau Die Postbank und das Postamt während des Einbaus des neuen Eingangs. © Kornau

Lüdenscheid - Mehrere Postbank-Kunden haben sich in der vergangenen Woche über fehlenden Service bei der Postbank am Rathausplatz aufgeregt und sich bei den LN gemeldet. Nach ihren Angaben war kein Ausdruck von Kontoauszügen möglich. Jetzt hat sich die Postbank dazu geäußert.

Immer wieder könnten Bankgeschäfte tagelang nicht erledigt werden. Wolle man sich beschweren, gerate man am Telefon in endlose Warteschleifen, um dann aber doch keinen Gesprächspartner vermittelt zu bekommen. Auch der noch nicht abgeschlossene Umbau des Gebäudes könne nicht als Entschuldigung dienen, nachdem die Posthauptstelle zudem über Wochen während des Umbaus nicht einmal über einen Briefkasten verfügt habe.

Apropos Post: Gleichzeitig hatte LN-Leserin Herda Zerbst an zwei Tagen Probleme, an der Hauptpost ein Einschreiben abzuholen. Die Beschäftigten der Postbank sind auch für diesen Bereich zuständig. An der Schalterhalle habe ein gedrucktes Schild, das auf „technische Probleme“ hingewiesen habe, geklebt. Ein Hinweis, wann wieder mit einer regulären Öffnung zu rechnen sei, habe gefehlt.

Postbank-Pressesprecher Ralf Palm erklärte auf LN-Anfrage: „Am 15. Dezember mussten wir das Finanzcenter bedingt durch den Ausfall eines Kassensystems in der Mittagszeit für circa eine Stunde schließen. Ein Technikereinsatz am 16. Dezember hatte dann zur Folge, dass wir die Filiale erst mit Verspätung öffnen konnten. Ab 10 Uhr standen jedoch sämtliche Systeme wieder uneingeschränkt zur Verfügung.“

Die Service-Terminals hätten aufgrund eines Fehlers im Bereich der Papierführung nicht für den Ausdruck der Kontoauszüge genutzt werden können. Neben einem Papierstau habe an einem Gerät ein zusätzlicher Defekt eines Sensors für Störungen gesorgt. „Diesbezüglich wurde der Einsatz eines Technikers beauftragt. Der Druck der Kontoauszüge ist nach meinen Informationen an beiden Geräten wieder möglich.“

Die Störungen an den Service-Terminals seien der Postbank im Übrigen erst seit Ende der vergangenen Woche bekannt. „Wir bitten die Unannehmlichkeiten für unsere Kunden zu entschuldigen“, schreibt Ralf Palm in seiner Stellungnahme.