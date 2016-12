Jubiläum für die letzte echte Bauernkneipe Lüdenscheids

Gasthof Bräcker heute vor 100 Jahren neu eröffnet

+ © Moos Dörflich, bäuerlich, 100 Jahre alt: Der Gasthof Bräcker fast am Ende der Othlinghauser Straße atmet Geschichte. Der Wirt, der „echte Lösenbacher“ Detlef Wolfram, setzt ganz auf regionale Hausmannskost. Nicht nur die Gäste aus der Nachbarschaft danken es ihm. © Moos

Lüdenscheid - Der Gasthof Bräcker in Othlinghausen hat am Donnerstag vor 100 Jahren neu eröffnet.

Der Schriftsetzer des Lüdenscheider Generalanzeigers, Vorläufer der LN, hatte eine ganz besondere Annonce zu montieren. In einem zweispaltigen Zierrahmen erschien der höfliche Text: „Die Eröffnung des neuen Wirtschafts-Lokales bringe Freunden und Gönnern in empfehlende Erinnerung. Julius Bräcker. Othlinghausen.“ Das Inserat erschien am 22. Dezember 1916, heute vor 100 Jahren. Und noch immer ist der Gasthof Bräcker Heimat dreier Chöre, Hort feuchtfröhlicher Dorfgeselligkeit, Treffpunkt für Nachbarn und Station für hungrige Wanderer – Lüdenscheids letzte echte Bauernkneipe.

In den 100 Jahren seit seiner Eröffnung hat der Gasthof Bräcker unter der Regie vieler Wirte gestanden. Seit sechs Jahren steht der Lüdenscheider Detlef Wolfram (58) am Zapfhahn und in der Küche. Leicht verdientes Geld gibt’s in der Gastronomie längst nicht mehr, sagt Wolfram. „Die Leute haben ja alle weniger Geld als früher.“ Doch sein Projekt wäre möglicherweise schon kurz nach Beginn gescheitert, wenn er nicht ein „echter Lösenbacher“ wäre.

+ Detlef Wolfram passt gut in den Gasthof Bräcker mit seiner bescheidenen sauerländischen Bodenständigkeit. © Moos Seit seinem sechsten Lebensjahr wohnt er an der Wilhelm-Busch-Straße und ist damit in der weiteren Nachbarschaft seiner jetzigen Wirkungsstätte aufgewachsen. Die ersten beiden Jahre seien „eher schwierig“ gewesen. „Aber als Fremder hat man es hier noch schwerer.“ So funktioniert das auf dem Dorf.

+ Nicht jedermanns Sache, aber original: Im Erker der Othlinghauser Kneipe wurde schon so mancher Hektoliter vernichtet. © Moos Das Rad neu zu erfinden, fand Detlef Wolfram unnötig. Wie es dem Charakter des Hauses und seiner Kneipe entspricht, bietet er seinen Gästen regionale Hausmannskost. „Pommes gibt’s bei mir nicht.“ Wohl aber Potthucke, Bratkartoffeln oder Pillekauken und ab und an auch selbstgemachte Sülze. Das und seine Auswahl an verschiedenen Bieren und edlen Obstbränden sind das Herz seines Geschäfts. Seinem Schlag folgen vermehrt auch auswärtige Gäste, die zum Wandern oder auf Motorradtour in der Gegend sind und sich freuen, dass hier jemand das rustikale Ambiente des Gasthofs wiederbelebt hat und es erhalten will. So wurde aus dem Schriftsetzer, passionierten Hobbykoch und Betreiber der „Kleinen Jause“ in Oberbrügge der Othlinghauser Gastwirt Detlef Wolfram, der sich trotz seines kleinen Erfolges weiterhin in Bescheidenheit übt. „Wenn man nicht so große Ansprüche hat, dann geht’s einigermaßen.“ Und: „Zuhause koche ich jetzt nicht mehr.“

Im 1. Weltkrieg brannte es dass Bauernhaus nieder

Vielleicht ist es diese Art von Bodenständigkeit, die den Gasthof Bräcker 100 Jahre lang beseelt und am Leben gehalten hat. Dabei sah es vor 1916 noch finster aus. Denn im 1. Weltkrieg brannte das 1746 erbaute Bauernhaus bis auf die Grundmauern nieder. Die Familie Bräcker baute es mit Bruchsteinen aus dem nahe gelegenen Lösenbacher Steinbruch wieder auf. Eine Steintafel an der Fassade erzählt davon. „Durch Brand wurd’ ich zerstört, jetzt bin ich neu erstanden. Wo Kriegsgeschrei man hört, ringsum in allen Landen, Bauherr J. Bräcker.“

Fulminante Picknicke mit tausenden Gästen

Der kleine Lebensmittelladen im Anbau ist längst Vergangenheit. Und die Wiese gegenüber, auf der fulminante Picknicke mit tausenden von Gästen stattfanden, ist mit Einfamilienhäusern bebaut. Aber die Dorfkneipe lebt. Und eine Etage darüber lebt die Familie Bräcker – in der dritten Generation.