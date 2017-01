„Impulse nur als Stadt“: Center-Manager setzt auf Verknüpfung

+ Center-Manager Torsten Schulze sieht eine enge Verzahnung zwischen Center und Innenstadt.

Lüdenscheid - Eine Innenstadt mit großem Potenzial wachzurütteln – auch daran möchte Center-Manager Torsten Schulze (52) im neuen Jahr mitwirken. Im Vergleich dazu ist das Veranstaltungsprogramm im eigenen Hause Routine.

Zwischen den Schachtagen (16. bis 20. Januar), dem Gastspiel der „Haus-Astrologin“ Lilo von Kiesenwetter (1. bis 4. Februar), einer Schlager-Zeitreise (20. April bis 7. Mai) und dem Umbau in einen Hochseilpark (12. bis 24. Juni) bestimmen Mode- und Sale-Aktionen das Programm.

Neuland möchte Torsten Schulze mit gelegentlichem Late-Night-Shopping betreten. Das richte sich an junge Leute, betont der Center-Manager, die vom Shoppen direkt in die Club-Szene eintauchten. Hier gelte, was man für die Rolle des Centers generell sagen könne: Ohne Wechselwirkung mit der Innenstadt machten solche Aktivitäten wenig Sinn: „Impulse kann man nur als Stadt schaffen.“ Das Center gehe auch ‘raus, beteilige sich an Aktionen: „Dieses ‘Sich öffnen’ wird gut angenommen.“ So arbeitet er mit den Visionären 2020 an Konzepten zur Innenstadt-Entwicklung.

Diese Verzahnung zwischen Center und umliegendem Einzelhandel voranzutreiben, ist ihm ein Anliegen. „Ich bin Vereinsmeier, das macht mir Spaß“, sagt der gebürtige Dortmunder. Stadtmarketing als Steckenpferd: Warum das so ist, erklärt sich aus seinem Weg, der im elterlichen Modegeschäft begann, über zwei weitere eigene Geschäfte fast zwangsläufig in einschlägige Gremien und Werbegemeinschaften führte. Über die Diskussion zum Umgang mit Shopping-Centern kam er ins Center-Management. „Daher kenne ich beide Blickwinkel.“

Nach wie vor glaubt er an die Chancen im Einzelhandel, schätzt ideenreiche Händler, sieht das Erleben von Emotion, Haptik und gemeinsamem Shoppen durch Online-Einkäufe nicht ernsthaft gefährdet. Gleichwohl gebe es die Notwendigkeit, beides stärker und gezielter zu verbinden. Er könne sich hierbei nur als Sparringspartner und Coach anbieten, die Erfahrungen aus ECE-Pilotprojekten zum Thema weitergeben. „Das wird halt unterschiedlich angenommen.“ Ein Beispiel sei Facebook, worüber das Stern-Center künftig gezielt junge Leute ansprechen wolle. Auch die Rolle des Centers stehe ständig auf dem Prüfstand: „Wir sind zufrieden, sehen aber Defizite“, sagt er. Die Samstage zu stärken, sei eine Aufgabe. Neue Angebote könnten helfen, Neugier zu wecken: Von derzeit vier leeren Flächen sind drei wieder vermietet.