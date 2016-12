Horringhausen: OLG-Richter empfehlen Schneeketten – oder zu Fuß laufen

+ © van de Wall Dieser Unfall am 14. Januar 2013 war Anlass eines fast vierjährigen gerichtlichen Streits, der jetzt entschieden ist. © van de Wall

Lüdenscheid - Eine Räum- und Streupflicht gilt für die Stadt „nicht uneingeschränkt, sondern steht sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht unter dem Vorhalt des Zumutbaren“. Das ist eine der Kernaussagen, mit der der 11. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm nach einem Glatteisunfall in Horringhausen die Klage eines Anwohners abgewiesen hat. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt der LN-Redaktion nun vor.

Die Frau des Klägers war am 14. Januar 2013 auf dem Heimweg ins Rutschen gekommen, ihr Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Mann verklagte die Stadt auf die Erstattung der Reparaturkosten von 11.362 Euro. Zur Begründung gab er an, kurz vor dem Unfall habe eine Zeugin beim STL angerufen und den Winterdienst auf die Straßenglätte in Horringhausen aufmerksam gemacht.

Nach Auffassung der OLG-Richter besteht auf wenig befahrenen Straßen „grundsätzlich keine Räum- und Streupflicht, sofern nicht besonders gefährliche Stellen bekannt sind, auf die sich der Straßennutzer nicht einstellen kann“. Zudem habe sich jeder Verkehrsteilnehmer „gerade im Winter den ihm erkennbar gegebenen Straßenverhältnissen anzupassen“.

Die Richter gehen sogar noch einen Schritt weiter. Denn nach der Lüdenscheider Satzung über die Straßenreinigung ist die Anliegerstraße Horringhausen in die Reinigungsklasse IX eingestuft, in der gar kein Winterdienst vorgesehen ist. Die Stadt habe also davon ausgehen dürfen, dass der beschränkte Benutzerkreis (...) „einer besonderen erhöhten Verantwortlichkeit“ genügen würde. Notfalls müssten sie eben „Schneeketten anlegen oder vom Befahren der Straße Abstand nehmen und zu Fuß“ laufen, heißt es im Urteil.

Vertretbar hält das Oberlandesgericht diese Einschätzung auch, weil es der Zeugin, die vor dem Unfall den Winterdienst alarmiert hat, „eine Stunde nach dem Anruf gelungen ist, die weiterhin nicht abgestreute Straße erneut unfallfrei in Aufwärtsrichtung zu befahren und ein weiteres Mal bergab“, als der Unfall der Gattin des Klägers bereits geschehen war. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht mehr möglich.

Der stellvertretende Werkleiter des STL, Andreas Fritz, reagiert erleichtert auf das Urteil. „Nach diesen rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir immer schon gearbeitet.“ Der Winterdienst sei, bemüht, auf Anrufe aus der Bevölkerung zu reagieren, so der STL-Vize, „soweit es machbar ist“. Grundsätzlich sei er auch „dankbar“ für Hinweise auf Gefahrenstellen. Doch behalte sich der STL aufgrund seiner Erfahrungen und der satzungsgemäßen Bestimmungen für die Straßenreinigung eine Entscheidung über tatsächliche Einsätze immer vor.

