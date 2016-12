Honigmut & Friends treffen auf Comedians

+ © Max Unterharnscheidt © Max Unterharnscheidt

Lüdenscheid - Zum Ausklang der Weihnachtstage lädt das Duo Honigmut für Montag zu einem speziellen Abend ins Eigenart ein: Honigmut & Friends meets Comedy wird das Motto am zweiten Weihnachtstag heißen.

Das Publikum erwartet also nicht nur Musik. Mit Axel Heckmann und Christin Jugsch kommen zwei Stand-up-Comedians aus Bremen nach Lüdenscheid. Jeder von ihnen wird einen Auftritt bestreiten – und dazwischen gibt es Musik.

Das Duo Honigmut, bestehend aus Melina Fuhrmann und Nando Andreas, wird von Patrick Honzig an den Cajons und Rudolf F. Nauhauser am Saxophon verstärkt. Honigmut & Friends werden ihre eigenen Stücke aber auch einige Coversongs spielen. Außerdem wird der Halveraner Singer/Songwriter Binyo als Special Guest an diesem Abend im Eigenart erwartet. Das Konzert beginnt gegen 21 Uhr, Einlass ist ab 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro im Stock, im Restaurant Da Gianni im Spieß und bei den Musikern per E-Mail an post@honigmut.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro.