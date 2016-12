„HonigMut & Friends“ bieten Unterhaltung im Eigenart

Musik und Comedy

+ © Othlinghaus Robin Brunsmeier (alias Binyo), Nando Andreas, Rudolf F. Nauhauser, Sebastian Kreinberg und Melina Fuhrmann (von links) übernahmen in wechselnden Besetzungen den musikalischen Part des Abends. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Wer die Weihnachtslieder vor und während der Festtage satt hatte, aber dennoch am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht auf gute Live-Musik verzichten wollte, war beim Konzert „HonigMut & Friends“ im Eigenart an der richtigen Adresse. Das Singer-Songwriter-Duo, bestehend aus Nando Andreas und Melina Fuhrmann, begeisterte mit gelungenen Eigenkompositionen ebenso wie mit Cover-Songs. Dabei wurden die Musiker von weiteren Künstlern unterstützt.

Rudolf F. Nauhauser (Saxophon) und Patrick Honzig (Cajon) veredelten an diesem Abend die Musik des Duos auf hohem Niveau. Eine Setliste brauchten die Musiker nicht, lediglich eine Liste ihres umfangreichen Repertoires, aus der sie dann ganz spontan die Songs auswählten. Zu denen gehörten Eigenkompositionen wie das romantische Lied „Küss mich“ oder das fröhlich-leichte „Wenn jetzt Sommer wär’“, aber auch toll interpretierte Cover-Songs wie Pharrell Williams’ Hit „Happy“, „Bei meiner Seele“ von Xavier Naidoo oder „Ich und du“ von Philipp Poisel. Obwohl der Schwerpunkt der Singer-Songwriter von „HonigMut“ auf deutschen Texten liegt, streuten sie einige englischsprachige Songs ein. Besonders überzeugte das Duo mit einer einfühlsam gesungenen Fassung von „Halleluja“ von Leonard Cohen. Hörenswert auch eine entschleunigte Fassung von „Nothing else matters“ von Metallica.

Für einen Gastauftritt stand der Halveraner Singer-Songwriter Robin Brunsmeier alias Binyo auf der Bühne. Ganz besonders sein Song „Frodo“ löste Schmunzeln aus. Die Aussage des Liedes ist simpel: Egal, wie hart das Leben auch ist, schaut euch an, was der kleine Hobbit aus „Der Herr der Ringe“ alles mitmachen muss, und schon ist es gar nicht mehr so schlimm. Darüber hinaus legte Binyo gemeinsam mit Sebastian Kreinberg, mit dem er als Hip-Hop-Duo Hazefeld unterwegs ist, beim HonigMut-Song „Schlafen seh’n“ spontan eine solide Rap-Passage hin. Rudolf F. Nauhauser veredelte das Lied, wie sooft an diesem Abend, mit einem verspielten, schwungvollen Saxophon-Solo.

Komplett machten das Programm schließlich die Comedians Axel Heckmann und Christin Jugsch aus Bremen. Beide gaben amüsante Stand-up-Comedy zum Besten. Insgesamt boten die Künstler ein mehr als dreistündiges Programm, das dem Publikum weihnachtsliedfreie Unterhaltung in gemütlicher, ungezwungener Atmosphäre bescherte