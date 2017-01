Herausforderungen auf Wohnungsmarkt

+ © Messy 28 Grundstücke für die Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern sollen am Vogelberg entstehen und sind bereits entsprechend markiert. © Messy

Lüdenscheid - Stellt man die 28 Grundstücke für die Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern, die am Vogelberg entstehen sollen, den Herausforderungen gegenüber, die der Wohnungsmarkt an die Stadt Lüdenscheid stellt, so könnte man von einem Tropfen auf den heißen Stein sprechen.

Denn nach Berechnungen des Berliner Büros „empirica“, das im Auftrag der Stadt ein Handlungskonzept Wohnen erstellt hat (wir berichteten), werden in den nächsten zehn Jahren der Bau von 100 bis 130 Wohneinheiten pro Jahr erforderlich sein, will Lüdenscheid seine heutige Einwohnerzahl von gut 75 000 – Tendenz leicht steigend – halten.

Die Stadt selbst hat nach eigenen Angaben aktuell rund 18 Hektar Baulücken bis zur Größe von circa 2000 Quadratmetern zur Verfügung. Dennoch kann sie dabei nicht aus dem Vollen schöpfen, sondern ist auch auf private Investoren angewiesen, die Neubauten umsetzen. Das muss nicht auf der freien Fläche sein, sondern kann auch die Schließung von Baulücken bedeuten, die bereits vorhandene Wohnquartiere vervollständigen. Die Experten sprechen in diesem Zusammenhang von „Nachverdichtungspotenzialen im Bestand“.

Das zuständige Amt hat bereits mit der Überarbeitung des Baulückenkatasters begonnen. „Hier müssen die Aktivitäten weiter intensiviert werden, um möglichst hohe Umsetzungsquoten zu realisieren“, schreibt „empirica“ in der Analyse.

Verschiedene Modellrechnungen für die Zukunft zeigen, dass die Stadt im Extremfall rund 2200 Wohneinheiten für den Zeitraum von jetzt bis 2025 – davon 800 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern und 1300 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern – schaffen müsste, um den errechneten Bedarf zu stillen.