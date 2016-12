Glory Gospel Singers singen mit Überzeugung, Kraft und Hoffnung

Konzert in der Johanneskirche

Die Glory Gospel Singers brauchten für ihren weihnachtlichen, stimmgewaltigen Auftritt in der Johanneskirche keine Mikrofone und Verstärker.

Lüdenscheid - Konzertant, mitreißend und mit großer stimmlicher Eleganz haben sich die Mitglieder von „The Glory Gospel Singers“ in der Johanneskirche gezeigt.

Große Strecken lief der Abend A Cappella ab, gab das Klavier lediglich die Rolle des Anreißers. Diese generelle Reduktion der Klavierbegleitung verhinderte an diesem Abend zu aller Freude wenig erhellendes Dauer-Geplauder am Piano. Dessen minimalistischer Einsatz hingegen war Gold wert: Das Piano setzte Tempo, Akzent und brachte bisweilen halsbrecherische Jazz-Harmonien mit ein. Da kam doch einmal richtig Farbe ins Spiel. Natürlich ist der New Yorker Sangestrupp stets auf die Regentschaft der Stimmen bedacht, doch dieses Zusammenwirken jazzigen Pianos und des Chorgesangs verlieh diesem Auftritt Farbe, Pep und vor allem immer da, wo es nötig schien, Rasanz.

Gute Laune, Freude und Ausgelassenheit versprühten die Glory Gospel Singers schon mit dem ersten Lied. Der Drang hin zum Publikum war nach wie vor vorhanden. Da ein Piano zur Verfügung stand, verzichtete das Ensemble aufgrund ausreichender Akustik vollends auf Mikrofone und Verstärkung. Stimmlich gut ausgewogen ging es hinein in allseits bekannte Lieder wie „Kumbaya“. Mit großem Jubel quittierte die Zuhörerschaft in der Johanneskirche „I Will Follow Him“ aus dem Musical „Sister Act“.

Harmonisch der Gewöhnung bedürftig, aber nicht minder kunstvoll bearbeitet: „Silent Night“ – eine elektrisierende Fassung von „Stille Nacht, heilige Nacht“. Selbstverständlich musste da auch noch ein „Merry Christmas“ stimmlich angeschlagen werden. Faszinierend klang bei den Glory Gospel Singers „Wade in the Water“. Da schwangen tiefe Überzeugung, Kraft und Hoffnung mit. Stimmlich gut aufgestellt, im Ensemble eine Wucht, unterhaltsam wie glaubwürdig im Vortrag zeigten sich „The Glory Gospel Singers“ von ihrer besten Seite.