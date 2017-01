Glätteunfälle auf Lüdenscheids Straßen

Wintereinbruch

Lüdenscheid - Schneeglatte Straßen am ersten regulären Arbeitstag des Jahres: Auch in Lüdenscheid ereigneten sich am Montagmorgen mehrere Glätteunfälle. Auf der Südstraße rutschten innerhalb weniger Minuten gleich mehrere Fahrzeuge ineinander. Der STL-Winterdienst hatte alle Hände voll zu tun.

Um 5.47 beschädigte ein Bus an der Südstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Wenig später - um 5.51 Uhr - gab es dort laut Polizeisprecherin Anna Becker einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Blechschäden. "Die Straße musste allerdings für zwei Stunden voll gesperrt werden und es musste ein Streufahrzeug hinzukommen." Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Wie Andreas Fritz, stellvertretender Werkleiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs, erklärte, bedienten die Mitarbeiter die Straßen nach Prioritäten. "Als erstes werden die Zufahrten zu Krankenhäusern geräumt, danach die Hauptverkehrs- und Busstraßen. Nebenstraßen kommen zum Schluss."

Nach der Mitteilung der Polizei habe man die Südstraße dann vorgezogen, um dazu beizutragen, dass die Straße nach den Unfällen wieder freigegeben werden konnte, sagte Fritz. "Der Bus musste natürlich irgendwie auch wieder weg kommen".

Weitere Unfallmeldungen der Polizei

Um 5.40 Uhr hat ein Fahrzeugführer an der Ecke Von-der-Marck-Straße/Hochstraße einen Stromkasten beschädigt. Der Sachschaden wird laut Becker auf rund 5000 Euro geschätzt.

Um 5.52 beschädigte ein Autofahrer, vermutlich auch wegen Glätte, an der Liebigstraße einen geparkten Wagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.

Um 6.44 Uhr stieß ein Räumfahrzeug an der Germanenstraße gegen einen geparkten Pkw. Sachschaden: 500 Euro. Weitere Unfälle ereigneten sich an der Versetalsperre sowie am Dürer Weg. "Verletzte gab es in Lüdenscheid aber nicht", zog Becker eine erste Bilanz.

Winterdienst seit 3.30 Uhr im Einsatz

Andreas Fritz sagte zum Einsatz des Winterdienstes, dass ein Mitarbeiter um 2 Uhr in der Nacht die Straßen- und Wetterverhältnisse kontrolliert und Nieselregen sowie Minusgrade festgestellt habe. "Ab 3 Uhr hat es geschneit und ab halb 4 waren dann alle Winterdienst-Mitarbeiter unterwegs."

Auch für die Nacht auf Dienstag sei Schnee und demzufolge ein Einsatz der Räum- und Streufahrzeuge zu erwarten, sagte Fritz.

Ein Blick in den Märkischen Kreis:

