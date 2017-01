Gasteltern für Austauschschüler gesucht

+ © Jakob Salzmann Lisa Beermann, Michitaka Hanaoka und sein Gastbruder Niklas Urban (von links) präsentieren in einem Klassenraum im Zeppelin-Gymnasium Neujahrskarten zum Jahr des Huhns. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - „Man holt sich die Welt nach Hause ins Wohnzimmer.“ Seit acht Jahren als Ehrenamtliche für die internationale Schülerorganisation Youth For Understanding (YFU) tätig, sucht die Lüdenscheiderin Lisa Beermann wieder Gastfamilien für Austauschschüler, die Deutschland kennen lernen möchten.

Vorrangig für den dreiwöchigen Vorbereitungskurs, der vom 18. August bis 9. September in Lüdenscheid stattfinden soll, sucht die angehende Japanischlehrerin Familien, die einen jungen Menschen aus einer anderen Kultur aufnehmen und sich damit gleichsam die große, weite Welt ins Haus holen. Bei YFU engagiert sie sich für die Austauschprogramme von Schülern aus Japan und Südamerika. Während des Vorbereitungskurses erhalten die 15- bis 18-Jährigen einen Crashkurs in Deutsch, zugleich aber auch einen Einblick in die deutsche Kultur, Sprache und Geschichte.

„Die Familien bieten Kost und Logis“, erklärt Lisa Beermann. „Die Familienstruktur ist egal. Man muss keine Kinder im gleichen Alter haben. Auch Wünsche zu äußern, ob man lieber einen Jungen oder ein Mädchen aufnehmen möchte, ist erlaubt.“ Ein einjähriger Aufenthalt in (ganz) Deutschland schließt sich dem Vorbereitungskurs an.

Insgesamt sechs Schüler – vier Japaner, ein Georgier und ein Mexikaner – leben derzeit als YFU-Austauschschüler in Lüdenscheid. Dicke Freunde geworden sind mittlerweile der 17-jährige Michitaka Hanaoka aus der japanischen Großstadt Fukuoka, der sein Austauschjahr in Lüdenscheid verbringt, und sein 16-jähriger Gastbruder Niklas Urban, die beide das Zeppelin-Gymnasium besuchen. „Das war anfangs schon ein wenig gewöhnungsbedürftig“, gesteht Niklas. „Michitaka war extrem höflich, schüchtern und hilfsbereit.“ Mittlerweile ist das neue Familienmitglied voll in die Familie integriert. „Das funktioniert alles sehr gut.“

Sein Praktikum, das im Januar ansteht, hätte Michitaka am liebsten in einer Fleischerei absolviert. „Die deutsche Wurst schmeckt sehr gut“, schwärmt er. Lernen, wie man Würstchen macht, hätte ihm Spaß gemacht. Mangels Praktikumsplatz sammelt der Weihnachtsmarkt-Fan („Das ist sehr schön“) stattdessen bald im Krankenhaus erste Berufserfahrung.

Am Zeppelin-Gymnasium, wo Lisa Beermann seit zwei Jahren eine Japanisch-AG für die Unter- und Mittelstufe sowie die Oberstufe anbietet, besucht er die zehnte Klasse. Deutsch hat er in sechs Wochen gelernt und seinem Gastbruder bereits die ersten japanischen Wörter beigebracht.

Dass in Japan gestern das Jahr des Huhns begonnen hat, weiß auch Niklas. In ihrer AG trug Lisa Beermann mit der Gestaltung von Neujahrskarten diesem wichtigen Ereignis Rechnung.

Wer bereit ist, einen Austauschschüler aufzunehmen und ihn an seinem täglichen Familienleben teilhaben zu lassen, kann sich bei Lisa Beermann unter der E-Mail Adresse lisa.beermann@hotmail.co.jp oder der Telefonnummer 01 78 / 2 17 03 87 melden. Wer Gastfamilie werden möchten, in der Zeit vom 18. August bis 9. September aber gerade nicht kann, ist auch eingeladen, sich zu melden. „YFU sucht ständig Gastfamilien.“

Möglichst schnell, spätestens jedoch bis Ende April („Dann ist Deadline“) erhofft sich Lisa Beermann Rückmeldungen. „Man kann sich auch als Jahresfamilie melden.“ - Monika Salzmann