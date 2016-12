Fünf Fragen an Lüdenscheids Bürgermeister Dieter Dzewas

+ © Messy Bürgermeister Dieter Dzewas. © Messy

Lüdenscheid - Zum Jahreswechsel stellten die Lüdenscheider Nachrichten fünf Fragen an Bürgermeister Dieter Dzewas.

Was war für Sie der berufliche Höhepunkt im Lauf des Jahres?

Dieter Dzewas: Die Fertigstellung der Brücke zwischen Bahnhofsgelände und Phänomenta. Ich hatte schon die Befürchtung, das könnte sich hinziehen wie der Bau des Berliner Flughafens. Auch die Eröffnung der Kindertagesstätte des Kinderschutzbundes auf dem Jahnplatz hat mich sehr gefreut.

Was hat Sie besonders belastet und Ihnen am meisten Sorgen bereitet?

Dzewas: Der Terrorismus mit den Anschlägen in Belgien und Frankreich, Länder, mit denen wir ja auch über unsere Partnerstädte besonders verbunden sind – und natürlich der Anschlag in Berlin (Anmerkung der Redaktion: Das Interview fand einen Tag nach dem Anschlag in Berlin statt). Vor Ort war es im ersten Quartal auch noch die Sorge, wie wir die Flüchtlinge unterbringen.

Gibt es berufliche Vorsätze für 2017?

Dzewas: Mehr Wertschätzung für meine Mitarbeiter im Rathaus zeigen und es ihnen auch mitteilen.

Ist Ihnen in anderen Städten etwas aufgefallen, das man auch in Lüdenscheid umsetzen könnte?

Dzewas: Ein anderes IT-System, das die Zahl und Struktur der Kita-Plätze ausweist und transparenter macht.

Wie beurteilen Sie den politischen Umgang miteinander?

Dzewas: Ich wünsche mir manchmal mehr Sachlichkeit. Die massiven Vorhaltungen aus Teilen der Politik gegen Dr. Karl Heinz Blasweiler, als es um die Feuer- und Rettungswache ging, waren für mich nicht nachvollziehbar. Gegenseitige Wertschätzung und die Fähigkeit zum politischen Kompromiss sollten im Vordergrund stehen.