Forum: 2017 wird über Abriss oder Umbau entschieden

Lüdenscheid - Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem neuen Eigentümer des Forums, auch wenn davon bislang wenig zu sehen war. In dieser Woche allerdings wurde das mittlere Treppenhaus verschalt und ein Ladenlokal von der Passage abgetrennt – äußere Zeichen dafür, dass durchaus Bewegung in der Sache ist. 2017 wird über Abriss oder Umbau entschieden.

"Wir werden das Forum stilllegen“, erläutert Geschäftsführer Mezori Younis die jetzt ergriffenen Maßnahmen. So will man auch Vandalismusschäden vorbeugen. Die Passage, die den Durchgang zum Parkhaus sicherstellt, bleibe hingegen geöffnet, betonte Younis. Hier hat die Stadt Wegerecht, das es einzuhalten gilt. Allerdings schließt man den Durchgang wie gehabt kurz nach Geschäftsschluss in der Stadt. Sichergestellt sein soll derweil eine ausreichende Beleuchtung des Ganges. Gerade Frauen hatten sich unsicher gefühlt, nachdem die Passage abschnittsweise dunkel gewesen ist.

Die Stadt habe wegen des nicht ausreichenden Brandschutzes Maßnahmen gefordert, sagte Younis. Daher habe man nun handeln müssen. Das Hauptproblem in dem verschachtelten Gebäude sei, die Eigentumsverhältnisse – es gibt zwei weitere Alt-Eigentümer – zu erkennen. „Wir versuchen gerade herauszufinden, was genau uns gehört.“ Erst dann könne man über Abriss oder Umbau entscheiden. Ein Mieter, der währenddessen noch bleiben darf, ist der alteingesessene Schuster. Er ziehe zunächst nach vorne in den Eingangsbereich. Auf jeden Fall sei man auch hier um eine gütliche Einigung bemüht, betont der Geschäftsführer: „Wir versuchen immer, den guten Weg zu gehen.“

Im Kern stützen sich die Pläne zur Zukunft des Forums demnach auf einen großen Ankermieter. Der soll, geht es nach dem Willen des Eigentümers, aus der Lebensmittelbranche sein. Das fehle im Zentrum, habe man festgestellt. „Sobald unterschrieben ist, legen wir los", versichert Mezori Younis. Bislang habe das Forum vor allem Geld verschlungen. Das soll sich nach dem Willen des Investors natürlich ändern. Das Forum nachhaltig zu verändern, „ist für uns eine Verpflichtung geworden". Ziel sei es auf jeden Fall, die Stilllegung nicht allzu lange dauern zu lassen: „Wir wollen niemanden verärgern."

