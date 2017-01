Forum: Eingang am Sternplatz vorübergehend gesperrt

Bauarbeiten

+ © Köller Auf den ersten Blick wurde deutlich, dass der Eingang am Sternplatz vorübergehend nicht genutzt werden kann. © Köller

Lüdenscheid - Der Eingang zum Forum am Sternplatz ist seit Dienstag vorübergehend gesperrt. Passanten, die durch das Gebäude zum Parkhaus an der Weststraße oder zum Schuster, dem einzig verbliebenen Mieter, gelangen möchten, müssen für einige Tage den Eingang an der Börsenstraße nutzen.

Grund dafür ist nach Auskunft von Georg Thomys, Leiter des städtischen Fachdienstes Bauordnung, dass neben einigen weiteren Bauarbeiten der Durchgang zum Parkhaus rechts und links mit Gipskartonplatten von den ehemaligen Ladenlokalen abgetrennt werde.

Wie berichtet, hatte die Stadt vom Eigentümer Maßnahmen in Sachen Brandschutz gefordert, die jetzt umgesetzt würden, so Thomys. Im Frühjahr soll sich entscheiden, ob das Gebäude abgerissen und neu gebaut oder saniert wird. Da die Stadt Wegerecht hat, soll der Weg durchs Forum zunächst erhalten bleiben.

+ Ein Ausdruck weist darauf hin, dass der Durchgang gesperrt ist. © Köller

