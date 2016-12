Erlöserkirche: Orgelbauer beauftragt

+ © Firma Baumhoer Kreiskantor Dmitri Grigoriev, Orgelsachverständiger Martin Rieker, Alhard Graf von dem Bussche-Kessell als Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Altstadtorgel und Peter Ewers, Organist und Buchautor zu Aristide Cavaillé-Coll (von links) sind überzeugt, mit dem Ehepaar Baumhoer die richtigen Partner für den Orgelbau gefunden zu haben. © Firma Baumhoer

Lüdenscheid - Die neue Orgel für die Lüdenscheider Erlöserkirche ist in Auftrag gegeben. Mit dem Bau könne ab sofort begonnen werden, teilt die Stiftung Altstadtorgel in einer Pressemitteilung mit. Die Besucher der Erlöserkirche würden vom Fortschritt des Orgelbaus vorerst allerdings nichts bemerken – denn zunächst werde das Instrument in der Werkstatt des Orgelbauers handwerklich in Maßarbeit angefertigt, um dann dort abgebaut und in der Kirche neu aufgebaut zu werden.

„Es war ein langwieriger Auswahlprozess, der zur Erleichterung aller Beteiligten noch im Jahr 2016 zum Abschluss gebracht werden konnte“, so teilt die Stiftung weiter mit. Acht namhafte Orgelbauer aus dem In- und Ausland hätten zur Auswahl gestanden. Die Entscheidung sei nach gründlicher Beratung mit den Orgelsachverständigen der evangelischen Landeskirche Westfalen auf den westfälischen Orgelbauer Albert Baumhoer aus Salzkotten gefallen. Dieser habe die Fertigstellung des Instruments im Jahr 2018 zugesichert.

Albert Baumhoer stammt aus einer westfälischen Orgelbauerfamilie. Sein Ausbilder und Mentor war Rudolf Speith, der bis 1978 das Traditionsunternehmen Speith-Orgelbau in Rietberg/Westfalen leitete. Von dort führte Baumhoers Ausbildungsweg über Ludwigsburg und Aufenthalte in Nagoya und Nagasaki wieder zurück nach Salzkotten, wo er 1999 sein eigenes Unternehmen gründete. Sein Fachwissen für die französisch-symphonische Orgelbaukunst eignete er sich bei Studienaufenthalten in Paris und der französischen Provinz an. „Albert Baumhoer steht für die Tradition der alten Orgelbaumeister und sieht seine Aufgabe darin, auf den Kirchenraum und seine Besucher abgestimmte, einmalige Instrumente zu schaffen“, sagen die Verantwortlichen der Lüdenscheider Stiftung.

Sie hätten sich die Entscheidung für Baumhoer nicht leicht gemacht. Es sollte ein Orgelbauer gefunden werden, der in der Lage ist, eine auf die spezifischen Gegebenheiten in der Erlöserkirche zugeschnittene symphonische Orgel nach dem Vorbild des französischen Orgelbauers Aristide Cavaillé-Coll zu bauen. Außerdem hat die Stiftung den Anspruch, dass sich das neue Instrument in seiner Individualität von anderen Orgeln im Umkreis von 50 Kilometern abheben und damit – auch durch seine besondere Lage im Zentrum der Lüdenscheider Altstadt – einen Beitrag zur Hebung der Bedeutung der Stadt leisten soll. Dem Anspruch sowie den technischen Anforderungen und dem finanziellen Rahmen habe die Firma Baumhoer am besten entsprochen.

„Wir sind sehr froh“, so der Vorstand der Stiftung Altstadtorgel Lüdenscheid Hans-Christian Semmler, „dass wir mit Albert Baumhoer einen Orgelbauer gefunden haben, der nach Einschätzung der Stifter und der beigezogenen Experten dem Anforderungsprofil am nächsten kommt, der sich bei entsprechenden Referenzarbeiten einen ausgezeichneten Ruf geschaffen und der uns auch persönlich überzeugt hat. Unser großes Ziel und unser Wunsch sind, im Jahr des Stadtjubiläums 2018 mit einem herausragenden Instrument einen musikalischen Höhepunkt in der Altstadt zu setzen.“

Pfarrer Jürgen Jerosch, Vorsitzender des Presbyteriums der Versöhnungskirchengemeinde freue sich, „dass wir nun einen entscheidenden Schritt weitergekommen sind“. Die Zeit des Provisoriums mit der Truhenorgel in der Erlöserkirche werde somit in nun absehbarer Zeit ihr Ende finden.

Die Stiftung ist weiterhin auf Spenden angewiesen – dazu veranstaltet die Galerie Klee am 15. Januar ab 11 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Pianisten und Komponisten Stefan Thomas. Spenden können auf das Konto der Stiftung Altstadtorgel Lüdenscheid überwiesen werden: Commerzbank Lüdenscheid IBAN DE22 4584 0026 0620 3855 00. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.altstadtorgel-luedenscheid.de.