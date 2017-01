Lüdenscheid - Prominenz traf am Mittwochabend im Kulturhaus mehr oder weniger aufeinander. Während im erweiterten Roten Saal Gregor Gysi beim Lüdenscheider Gespräch referierte, gab im großen Saal das Ensemble der Theatergastspiele Kempf Henrik Ibsens „Volksfeind“ – aufgepeppt in einer Bühnenfassung von Rainer Erler und mit Rufus Beck in der Hauptrolle.

Wer bei der Polit-Prominenz keinen Platz mehr fand, durfte sich zum Nulltarif mit dem aufstrebenden Kurort Karlskrona und dem durch Industrieabfälle verseuchten Heilwasser auseinandersetzen.

Kur-Arzt Dr. Thomas Stockmann (Rufus Beck) sieht sich dem Wohl seiner Patienten verpflichtet und will den Heilwasser-Skandal aufdecken. Doch er stößt auf eine Mauer der Anfeindungen kreuz und quer durch eine „ehrenwerte Gesellschaft“, die bis zum Hals im Sumpf der Vetternwirtschaft und Korruption steckt. Der soeben aufgegangene Stern des Kurortes würde untergehen, käme die Wahrheit über das verseuchte Wasser ans Licht.

„Der Einzelne hat sich der Gemeinschaft unterzuordnen“, macht Landrat Peter Stockmann (Michael Rast) gleich zu Anfang klar. Und schnell nimmt das Stück Fahrt auf. Ist die erste Hälfte noch witzig mit nachdenklichen Einschlägen, so wendet sich das Blatt nach der Pause zu einem fesselnden Bühnengeschehen. Das Publikum wird zum Volk von Karlskrona, Rufus Beck bespielt nicht nur die Bühne, sondern auch Saal, will sich im Nachbar-Saal gar die Unterstützung der Polit-Prominenz sichern – „Ich geh mal kurz rüber zu Gysi“. Doch niemand hört auf ihn. So endet Ibsens aufrechter Badearzt nach einem großartigen Monolog, in dem er die verbliebenen Optionen auslotet, als gebrochener Mann, als Volksfeind, dem man die Scheiben einschlagen muss.

Unter der Regie von Christoph Brück spielten in weiteren Rollen Christiane Mudra, Manuel Klein, Ralf Weikinger und Wolfgang Grindemann Das Ensemble bot eine spannende Inszenierung in einem Bühnenbild, das Überraschungen barg – und einen gelungenen Theaterabend.